AK Partili Akçay, çalışmalara başladı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, Sebzeciler Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Başkanı Orhan İba ile bir araya gelen Akçay, sivil toplum kuruluşları ile sürekli koordine halinde olduklarını söyledi

Geçtiğimiz haftalarda meslek odalarına ziyaretler gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, meslek odası ziyaretlerine Sebzeciler Odası ile devam etti. İl Başkan Yardımcıları Bahadır Kılıç, Turan Duruyürek, Mustafa Kaplan, Hüseyin Ceylan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Haydar Yöndemli ile Mehmet Özkan’ın da bulunduğu ziyarette Akçay Sebzeciler Odası Başkanı Orhan İba ile bir araya geldi. İba’dan talep ve sorunlarını dinleyen Akçay, esnafların sorunlarının çözümü için İl Teşkilatı olarak üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşları ile sürekli koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akçay “ Şimdi kimsenin kalbini kırma zamanı değil. Şimdi kişisel husumetleri bir yana bırakıp kalp kazanma zamanı. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara karşı verilecek olan en güzel cevap birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Referandum süreci başladı. Bu süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Mesele memleket meseli olduğu için gerisini teferruat sayıyoruz. Partimiz toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayarak bu günlere geldi. Bu süreçte de yine toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklamaya sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE