Ak Parti’li Aktay: “Avrupa Kapısına Dayandığı Zaman 100 Bin Tane Mülteci, Avrupa’nın Bütün Ayarları Şaştı Bozuldu”

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "Avrupa kapısına dayandığı zaman 100 bin tane mülteci, Avrupa'nın bütün ayarları...

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "Avrupa kapısına dayandığı zaman 100 bin tane mülteci, Avrupa'nın bütün ayarları şaştı bozuldu. Hepsi birden alarm çalmaya başladı. Avrupa Birliğinin bütün standartları hepsi yerle bir olacak, diye konuşulmaya başlandı" dedi.

Bingöl'de, "Şehir ve Mülteci" paneli, eski Rektörlük Konferans salonunda gerçekleşti. Düzenlenen panele AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak konuşmacı olarak yer aldı.

Şehirlerin gelenek ve göreneklere göre şekillenmesi durumunda mültecilere daha iyi bir ortam sağlanacağını belirten Rektör Çapak, "Şehirlerimiz iyiyse ve bizim inancımıza geleceğimize göre yoğrulmuşsa, mültecileri daha iyi ağırlayabilir, kardeşliğimizi daha güzel gösterebilir ve onları bağrımıza daha iyi basabiliriz. İmkanlarımız güzelse ve inancımızla bunları beslemişsek, başka ülkelerden gelen kardeş olarak ifade ettiğimiz Müslümansa değilse insan olarak değerlendirdiğimiz, yüce olarak gördüğümüz insanları bağrımıza basmış oluruz. İmkanlar yoksa şehirlerimiz yozlaşmışsa, düşünce dünyamız körelmişse bunlara sahip olmakta maalesef zorlaşır" diye konuştu.

İnsanların farklı nedenlerden dolayı göç ettiğini vurgulayan Vali Ali Mantı da "İnsanlar niçin şehirleri tercih ederler. Güvenlik, coğrafi ya da kader manasında göç ederler. Önemli olan gittiğimiz yerleri ihya edebilmek, katıldığımız yere bir mana bir değer katabilmek. Maalesef şehirleşme olunca, çevreden merkeze doğru bir yoksulluk ve yoksullukla beraber bir geliş var. Bu gelişlerimizde bazen şehirlere bir şey katmıyoruz. Hatta şehrin bazı değerlerinden bir şeyler götürüyoruz. Öyle şehirler var ki, insanlara gülen şehirler var, tahrik edici şehirler var, sana bir şey vermeyen şehirler var" dedi.

İlk göç yaşayanların Hz. Adem ve Hz. Havva olduğunu belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "İlk insan Hz. Adem ve Hz. Havva ilk mültecilerdir. Onlar cennette yaşıyorlarken işledikleri bir hata dolayısıyla dünya atıldılar. Onlar geldikleri bu yeni ortam, yabancı oldukları, koşulların sınırlı olduğu özelliklede bu yaşam koşulları nedeniyle sorun yaşadıkları bir ortam. Henüz hiçbir rakipleri yokken henüz paylaşım sorunları yokken bile ilk mülteci olan anne ve babamız ilk sorunlarını yaşadılar çünkü geldikleri yer, onlara yabancı bir yerdi. Çünkü hiç alışkın olmadıkları doğal koşulların hakim olduğu bir yerdi" diye ifade etti.

"İltica insanlara zoraki empoze edilen bir hareketliliktir"

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay ise Türkiye 3,5 milyon civarında mülteci olduğunu ifade ederek, "İltica bir yerde zoraki insana empoze edilen insanın maruz kaldığı bir hareketliliktir. Bulunduğunuz yerden kovuluyorsunuz. Kovulmaktan da ziyade tehdit ediliyorsunuz o tehditten kaçmak için canınızı kurtarmak için bir yere sığınıyorsunuz. Şuan da Türkiye'de bu durumdan dolayı bulunan 3,5 milyona yakın insan var. Sadece Suriye değil Irak, Mısır, Yemen, Libya'dan insanlar var. Avrupa kapısına dayandığı zaman 100 bin tane mülteci, Avrupa'nın bütün ayarları şaştı bozuldu. Hepsi birden alarm çalmaya başladı. Avrupa Birliğinin bütün standartları hepsi yerle bir olacak diye konuşulmaya başlandı. Avrupa Birliği ne kadar kırılganmış onu görmüş olduk. 100 bin mülteci ile imtihan edildi ve o mülteciler karşısında kırılgan oldular" şeklinde sözlerini tamamladı.

Panel, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.