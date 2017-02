Ak Parti’li Aslan: "Maalesef Şu Anda Türkiye’nin En Büyük Yalancısı Kılıçdaroğlu’dur"

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak" şeklindeki sözlerine karşı,...

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak" şeklindeki sözlerine karşı, "Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur. Çok net ifade ediyorum" dedi.

Tokat'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından Seyirtepe'de düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Coşkun Çakır ve Celil Göçer gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Aslan, referandum sürecini değerlendirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak" şeklinde sözleri ile ilgili basın mensuplarının sorusuna Aslan şöyle cevap verdi: "Sistemin sahibi kim? CHP. Yani 1960 ihtilalinin arkasındaki en büyük irade ve 1961 anayasası ile Türkiyeyi vesayet odaklarına halk iktidarını demokratik meşrutiyet almadan denetlemeye sahip olan odaklara teslim eden CHP, şimdi kurduğu sistem çöküyor ve değişiyor olmasından rahatsız. O yüzden her şeyi söyler. Sabahtan akşama kadar Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka söylediği hiçbir şey yok. Vallahi yalan makinesi bağlasanız makine şaşırır ne yapacağını. Her şeyi yalan, her cümlesini başından sonuna alın yalan. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir sözün ne siyasette ne de halkta karşılığı yok. Olsaydı 7 yıl önce genel başkanı olduğu partiye hiç olmasa yüzde 1 oy artışı sağlardı. Demek ki bu halk Kılıçdaroğlu'nun ve onun ortaya koyduğu zihniyetin toplumsal bir karşılığı olmadığını gösterdi. Çırpınıyor çünkü 60 yıl önce kurdukları sistem Türkiyeyi tıkadı ve artık halk bu sistemi değiştirmek istiyor. Buna karşıda elbet çırpınacak, yalan doğru kendince bir şeyler ifade etmeye çalışacak. O yüzden demokrasiye pranga vuruluyor, "neresine vuruluyor?" Şimdi çıkıyor diyor ki; "kışlaya, camiye, okula siyaset girecek" diyor. Neresinde yazıyor bu anayasa değişliğinin hangi maddesinin hangi hükmü camiye, kışlaya, okula siyasetin gireceğini gösteriyor orayı göster. Nerede yazıyor bunu göster? "Efendim her şey bir adamda toplanacak ya." Toplanmayacak yok böyle bir şey. Onu göster nerede?"

CHP'nin söylemlerinin baştan aşağı yalan olduğunu ileri süren Aslan, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yalanların her birini de tek tek biz milletimize anlatacağız. Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur. Çok net ifade ediyorum. Bu konuda da sözümüzü esirgeyeceğimizi zanneden varsa görecekler sözümüzü esirgemeyeceğiz. Siyasi nezaketi olmayan insanların siyasi nezaket bekleme hakları yoktur. O yüzden de siyasi nezaketten yoksun olan Kılıçdaroğlu bundan sonra aynı üslupla AK Parti camiasından cevabını alır ve alacaktır."

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da AK Parti'li Aslan'ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini destekleyerek, "Yüzde 100 bildiğiniz bir konu da gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor ve buna kendi milletvekillerini inandırıyor. Şimdi buna benzer konularda ne diyorlar? Yasama yetkisini ortadan kaldıracağım. Şu anda kanun tekliflerini milletvekilleri yapıyor ama hiçbir zaman milletvekillerinin teklifleri kanunlaşmaz" şeklinde açıklamalarda bulundu.