Ak Parti’li Ataş: “Hepimiz Yeniden Kendimize Çekidüzen Vermeye Mecburuz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "21 Mayıs'tan sonra hepimiz yeniden kendimize çekidüzen vermeye mecburuz. Yeninden eksikliklerimizi tespit...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "21 Mayıs'tan sonra hepimiz yeniden kendimize çekidüzen vermeye mecburuz. Yeninden eksikliklerimizi tespit etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan ve AK Parti Tekirdağ İlçe Başkanlarının yanı sıra il genelinde çok sayıda partili katıldı.

"Eksikliklerimizi tespit etmek mecburiyetindeyiz"

Ataş, konuşmasında, "AK Parti Türkiye'de hizmetin adresidir. Nasıl ki merkezi yönetimlerde AK Partili belediyelerde, biz milletimize hizmet etmeyi birinci öncelik olarak kendimize yol edebilsek, 15 yıla yakın iktidarlarımız döneminde nasıl ki Türkiye'yi değiştirip dönüştüren kadrolar olarak, tarihe geçeceksek, inanıyorum ki 2019'da Tekirdağ'da belediyeyi yeniden kazanmak suretiyle Tekirdağ'ımızı da hizmetlerle yeniden buluşturmanın gayreti ve azmi içerisinde olacağız. 21 Mayıstan sonra hepimiz yeniden kendimize çekidüzen vermeye mecburuz. Yeninden eksikliklerimizi tespit etmek mecburiyetindeyiz" şeklinde dedi.

"Daha çok uykusuz kalmaya, daha çok terlemeye mecburuz"

"Bu ülkenin kalkınmasını istemeyen yurtiçinde ve yurtdışında bir takım çevreler, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışırken, liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ın önünün kesmeye çalışırken, AK Parti'nin önünü kesmeye çalışırken, bizler duramayız daha yoğun çalışmak mecburiyetindeyiz" diyen Ataş, "Daha çok uykusuz kalmaya, daha çok terlemeye mecburuz. Kardeşliğimizi yeniden gözden geçirmeye mecburuz. Liderimiz dünya 5'ten büyüktür dediği için o sorumluluğun bilinciyle o cümleleri sarf etmiştir. Bilesiniz ki, biz sadece kendimizden mesul değiliz. Aynı zamanda mazlum ve masum milletlerinde haklarını savunmak gibi bir sorumluluğumuz mecburiyetimiz vardır. Yeryüzündeki tüm haksızlıkları ortadan kaldırmak gibi bir sorumluluğumuz vardır" şeklinde konuştu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısının geri kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.