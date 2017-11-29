Ak Partili Aydemir: "Bunlar Türkiye Üzerine Kurgulanan Uluslararası Ölçekli Bir Yıkım Projesinin Farklı Bir Ayağıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "yurt dışı hesap" iddialarına...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "yurt dışı hesap" iddialarına ilişkin olarak, "Bütün yürüyüş güzergahları yalan ve iftira üzerine olan bir siyasetten biz zaten fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye üzerine kurgulanan uluslararası ölçekli bir yıkım projesinin farklı bir ayağıdır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aydemir, Ovit Tüneli'nde 22 Kasım itibariyle kontrollü geçişlerin başladığını hatırlatarak, "AK Parti hükümeti, Ovit Tüneli ile sadece Erzurum'a değil, Doğu Anadolu Bölgesi'ne deniz getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki hesaba para aktardıkları iddialarına yönelik olarak ise Aydemir, "Bütün yürüyüş güzergahları yalan ve iftira üzerine olan bir siyasetten biz zaten fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye üzerine kurgulanan uluslararası ölçekli bir yıkım projesinin farklı bir ayağıdır. Amerika'da şu anda bir tiyatro oynanıyor, bu halin onunla bağlantısı var. Uyduruk sallanan kağıtların bu hal ile çok açık bir biçimde bağlantısı var. Yalan ve iftira üzerine inşa edilmiş siyasetin millet nezdinde yankı bulması mümkün değildir. İddiaların tamamı iftiradır" dedi.

Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeleri hazine gibi sakladığını belirterek, "Hakikat olmadığı ortaya net biçimde çıkacağı için sakladı bunları. Kaldı ki paylaşsa ne yazar. Açıkça söylüyoruz, yok böyle bir şey, yalan bunlar. Düşünebiliyor musunuz bir iş adamını Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü diye açıklıyor" şeklinde konuştu.