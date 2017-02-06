Ak Partili Aygül’den Emniyete Ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dün Yüksekova ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen ve daha sonra Hakkari il merkezinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Milletvekili Zeki Aygül, daha sonrada bir otelde STK temsilcileri ile bir araya gelmişti. AK Parti Hakkari İl Teşkilatının danışma kurulu toplantısına da katılan Aygün, daha sonra Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, milletvekili Aygül'e emniyet müdürlüğü arması bulunan çini tabak hediye etti.