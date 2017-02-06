  • BIST 87.517
  • Altın 145,599
  • Dolar 3,6845
  • Euro 3,9492
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje

» »
Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje
AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün, Türkiye'nin sıvı yağ açığı olduğunu belirterek, "Bu bölgede (Yüksekova) sıvı...

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün, Türkiye'nin sıvı yağ açığı olduğunu belirterek, "Bu bölgede (Yüksekova) sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum" dedi.

Önceki gün Yüksekova Muhtarlar Derneğini ziyaret ettikten sonra Hakkari merkeze geçen AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkari'deki temaslarının ardından bugün tekrar ilçeye geldi. Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aygün, burada parti ve referandum çalışmalarını değerlendirdi. Ardından Yüksekova Belediye Spor Kulübünü ziyaret eden Aygün ve beraberindekiler, Akalın köyünde de bir taziyeye katıldı. Ankara'ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçen Aygün, burada Ankara'dan dönen Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aygün, 4 yıldan beri teşkilatla ilgili Hakkari koordinatörlüğünü yürüttüğünü belirterek, "Bununla ilgili yaklaşık her ay gelip gidiyoruz. Bölgemizin hem teşkilatıyla hem de AK Parti'yi temsil eden milletvekili olma hasebiyle bu tür sorunlara da eğiliyoruz, takip ediyoruz. Cumartesi günü geldiğimizde il danışma meclisimizi yaptık. Önümüzdeki referandumda yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Arkadaşların organizasyon yapmaları konusunda kendileriyle gerekli görüşmeleri bitirdik. Onun dışında sivil toplum örgütlerini, diğer kamu kuruluşlarını ve esnafımızı ziyaret ettik. Yeni atanan üniversite rektörümüzü ziyaret ettik. Bugün de Yüksekova'da yine teşkilatımızla buluştuk ve aynı çalışmaları orada yaptık. Daha sonra Yüksekova Spor Kulübüne gidip oradaki gençlerin sorunlarını dinledik. Onlarla ilgili yapılması gereken talepleri karşılamak için not aldık. Daha sonra İnanlı köyünde bir taziyeye katıldık. Hem teşkilat çalışması hem de bir milletvekilinin yapması gereken, halkın sorunlarını dinleyip gerekli mercilere iletip ve onun çözümünü arayan çalışmalarımızı bu bölgede yapıyoruz" dedi.

Yüksekova'yı kalkındıracak proje

Aygün, Yüksekova'da 480 bin dönüm arazi bulunduğunu hatırlatarak, "Bu arazide en güzel şey çiftçiliktir. Türkiye'nin bir sıvı yağ açığının var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgede bu sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılması çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli her toprak şartlarında yetişen aspir dediğimiz bir bitkimiz var. Bu aspiri ektirip vatandaşı da ektiği malı kime satacağını bilerek, garantili bir ekim yaparak bu sağlanacak ve bir yağ fabrikasında bunların mutfak yağı haline getirdikten sonra geri kalan küspesini, sapını, samanını hayvan yemi yaparak hem hayvancılık desteklenir hem yağ çıkartılır" ifadelerini kullandı.

Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje

Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje

Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyasi Parti İl Başkanları, Şehit Özen’in Ailesini Ziyaret Etti06 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Çevre Ve Şehircilik Müdürü Onhan’a Veda Yemeği06 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Vali İsmail Ustaoğlu: "Bayburt Herşeyiyle Yatırımlara Hazır"06 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
  • Çakırözer, Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Erciş’te 2 Bin 390 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında S Plaka Yönetmeliği Kabul Edildi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret06 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Ak Parti’li Aygün’den Yüksekova’yı Uçuracak Proje06 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
  • Van’da ‘Okul Sütü’ Dağıtımı06 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti