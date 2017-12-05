Ak Partili Balta Tbmm Çevre Komisyonu Başkanı Oldu

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM'de yapılan seçimin ardından Çevre Komisyonu'nun yeni başkanı oldu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM'de yapılan seçimin ardından Çevre Komisyonu'nun yeni başkanı oldu.

TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra 26. Dönem 3. Yasama yılında TBMM Komisyonlarında görev yapacak milletvekilleri belli oldu. Bu kapsamda önceki hafta başlayan TBMM Komisyon üyeleri belirlenmesi için yapılan seçimlerde bugün Çevre Komisyonu seçimi de yapıldı. Seçim sonucunda AK Parti grubu tarafından aday gösterilen Trabzon Milletvekili Muhammet Balta TBMM Çevre Komisyonu Başkanı oldu.

Seçim sonrası bir açıklama yapan yeni Komisyon Başkanı Balta "Öncelikle 26. Dönem 2. Yasama yılını uyumlu bir şekilde tamamladığımız için eski Başkanımız CihanPektaş ve üyelerimize teşekkür ediyorum, 26. Dönem 3. Yasama döneminde bizlere katılan komisyon üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 3. Yasama döneminde ülkemiz için hayırlı hizmetleri yapmaya vesile oluruz. Hepinize katılımlarınızdan ve teveccühlerinizden dolayı teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde hayırlı bir yasama dönemi diliyorum" dedi.

Komisyon seçimin ardından eski Başkanı Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş görevi yeni başkan Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'ya teslim etti.