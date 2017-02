Ak Parti’li Baybatur’dan Müsiad’a Ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Reşit Ürper ve yönetimi AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u ağırladı. Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen AK Parti'li Baybatur, "Sayın Başkan bizi aslında kongreye davet etmişti. Ancak TBMM'de Anayasa değişikliği ile alakalı yapılan çalışmalardan dolayı kongrelerine katılamamış idik. Bugün itibariyle bu eksikliğimizi tamamlamak, Sayın Başkan'a makamında MÜSİAD'ımıza ziyaret edip tebrik etmek, yönetimiyle beraber bundan sonraki süreçte başarılar dilemek adına ziyarete geldik. Sayın Başkan ve yönetimine, bizlere gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hükümetin izlediği ekonomi politikalarına destek verdiklerini ve istihdamı arttırıcı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren MÜSİAD Başkanı Reşit Ürper ise, "Sizler siyasette, bizler ticarette güzel Anadolumuza hizmette yarışıyoruz. Güzel memleketimizin bugüne kadar çözüm bulamayan sorunlarını sizler gece gündüz, bizler de Anadolumuza 86 şube ve temsilcilik, ayrıca uluslararası 181 noktada temsilciliğimiz ile Anadolu kapılarının önünü açmaya çalışıyoruz. Devletimizin hükümetimizin her zaman yanında, destekçisi ve yardımcısı olduk. İnşallah bundan sonra da yapılacak çalışmalarda MÜSİAD hep önde olacaktır. Bugün Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında MÜSİAD Genel Merkezi'nde doğuda yapılacak yatırımlar ve uygulamalar ile ilgili arkadaşlarımız toplantıya katıldı. MÜSİAD her zaman devletimizin ve Anadolu insanımızın yanında olmuştur. Yapılacak olan istihdamın arttırılması, desteklenmesi hususunda da her zaman önde olmuştur. Bizler Manisa'da yatırımların arttırılması ve istihdamın fazlalaşması için bütün gayretimizle sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız toplantılarda bunları anlatıyoruz" diye konuştu.