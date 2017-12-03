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Ak Partili Biter’den Engelliler Günü Mesajı

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Ak Partili Biter’den Engelliler Günü Mesajı
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, yayımladığı mesajda 3 Aralık engelliler gününü kutladı.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, yayımladığı mesajda 3 Aralık engelliler gününü kutladı.

Huriye Biter, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesajında "Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli bireylerin verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunun altını çizen Biter'in mesajında "Bu mücadelelerinde onlara destek vermek hepimizin insanlık görevidir. Bu anlamda AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu her platformda dile getiriyorum her birey bir engelli adayıdır. Bu düşünceyle yaklaşırsak onları daha da iyi anlar, onların topluma kazandırılmalarında daha özverili oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimizin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum" denildi.

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