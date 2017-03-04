Ak Partili Çakar, Malazgirt’te Yapılacak Projeleri Anlattı

Muş'un Malazgirt ilçesine gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Muzaffer Çakar, bir dizi temaslarda bulunduktan sonra ilçe...

Muş'un Malazgirt ilçesine gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Muzaffer Çakar, bir dizi temaslarda bulunduktan sonra ilçe için yapılacak projeleri anlattı.

Dün sabah saatlerinde ilçeye gelen Muzaffer Çakar, Malazgirt Öğretmenevi'nde İhlâs Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda, ilçede bu yıl içinde yapılacak projelerini ve 16 Nisandaki referandum sürecini anlattı. Malazgirt ilçesini adeta yeniden inşa edeceklerini ifade eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, "İlçemizde bu yıl içinde çok ciddi çalışmalar olacak. İki gün önce İLBANK'tan gelip ilçe Kaymakamınız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı'nın da onayını alarak alt yapı ve su projesi için düğmeye bastılar. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde ihale sureci yapılıp alt yapı çalışmaları başlayacak. Bu arada ilçemiz için 30 kilometre sıcak asfaltında projesi bitti. Bizim isteğimiz altyapı ve sıcak asfalt projesi birlikte başlasın ve birlikte bitsin. Allah'ın izniyle bu yıl ikisi de yapılıp ve bitecek. Bizim hükümet olarak tek isteğimiz vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu yaşamaları. Kardeş belediyemiz Başakşehir çok zengin bir belediye. Bilindiği üzere bu belediye bizim belediyemiz kardeş belediye oldular. Kardeş belediyemizden bir grup mühendis gelerek ilçemizde eksikleri tespit ettiler. Onlarda en kısa zamanda ilçemize yatırımlarını yapacaklar. Bu konuda bizlerde üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir müjdemizde Selçuklu Mahallesinde gecen Malazgirt-Patnos yolu. Bu yolumuz tam olarak 42 milyon 250 bin TL'ye mal olacak. Yolumuzun genişliği tam 12 metre. Bu yol tamamıyla Avrupa standardında olacak şekilde yapılacak. İlçemize ne yapsak azdır. Devletimizin imkânları doğrultusunda hizmetlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Dr. Muzaffer Çakar, 16 Nisan referandum sürecini de değerlendirdiği açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben şuan referandum Genel Merkezler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. En son Doğu Anadolu ve Güneydoğuda yaptığımız anketlerde yanı Kürt seçmen kardeşlerimizin olduğu bölgelerde ezici bir "evet" arzusu olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin şansına şuan yüzde altmışlık bir "evet" oranın olduğunu tespit ettik. Buda bizleri hayli mutlu etti. Bir aksilik falan düşünmüyoruz. Ülkemizde bu güne kadar aksayan koalisyonlarla zayi olan zaman bundan sonra zayi olmayacak. Mesele bir örnek vermek gerekirse Japonya'da liberal parti 57 senedir iktidarda. Partinin iki tane sloganı var bir "ekmeğinizi büyüteceğim" ve bir de "ben adil olacağım" ama bugünkü gibi Kürt, Arap, Laz, Çerkez doğulusu olsun batılısı olsun, her bir vatandaşımızın Adalet ve Kalkınma Partisinin kendi ekmeğini büyüttüğünün farkında. Partimizin adalet noktasında hepimizin malumu yani yargı darbesi üç dört sefer tek başına iktidara gelmiş bir partiye bile zaman zaman adaletin dışına çıkılarak darbeler yapılmıştır. İnşallah halkımızın "evet" kararından sonra hepsi sona erecektir."

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, daha sonra vatandaşlarının sorun ve sıkıntıları dinleyerek yapılması gerenleri yetkililere bildirdi.