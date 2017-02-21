Ak Partili Çakır, Teog’da Başarılı Olan Öğrencileri Kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, TEOG sınavında derece elde eden Armutçuk Ortaokulu'nu ziyaret ederek başarılı öğrencileri tebrik etti.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, TEOG sınavında derece elde eden Armutçuk Ortaokulu'nu ziyaret ederek başarılı öğrencileri tebrik etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit ve kadın kolları üyeleri ile birlikte TEOG sınavında Ereğli 3.'sü olan Armutçuk Ortaokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Ali Turan, öğretmenler ve başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Okul Müdürü Ali Turan TEOG'da ilçe genelinde 5., devlet okulları arasında ise 3. Olduklarını söyledi. Öğrencileri kutlamak için ziyarete gelen AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bu ziyaretin öğrencilere büyük moral olduğunu ifade etti.

Çakır "Başarınızla gurur duyduk"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise kısıtlı imkanlara rağmen önemli bir başarı elde eden Armutçuk Ortaokulu Müdürü Ali Turan ile öğrencileri tebrik etti. Çakır konuşmasında "Bizler merkezde ne varsa beldelerimizde ve köylerimizde o olsun istiyoruz. Her türlü imkan ile sizlerin yanında olmak istiyoruz. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Numan hocamız olmak üzere şube müdürlerimize, okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bizler okullarımızın öncelikle fiziki şartlarının daha iyi noktalara getirilmesi için yeni okullar yaparak ilçede tekli öğretime geçilmesi için ilçe müdürümüz ile gayret gösteriyoruz. Gerek öğretmen ve gerekse fiziki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her zaman sizlerin yanınızdayız. Nerede bir eksiğimiz varsa velileriniz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz. Burada eğitimde elde edilen başarı beldemizi de inşallah daha iyi yerlere taşıyacaktır. Sizler bu beldeden başarılarınız ile en iyi üniversitelere gidip eğitimli bir şekilde geri döndüğünüzde Kandilli ve Ereğli ilçemiz daha iyi yerlere gelecektir. Sizlerin arasından doktorlarımız, bürokratlarımız çıkıyor. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"Ereğli Türkiye ortalamasının 6 puan üzerinde"

Genelde başarı dağılımının merkezdeki okullardan geldiğini ancak Armutçuk Ortaokulu'nun elde ettiği başarı ile bu algıyı kırdığını ifade etti. Korkmaz ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi; "Bu başarının kırsala yayılması Ereğli'nin de sıralamadaki yerinin yükselmesine neden oldu. Baktığımız zaman Ereğli TEOG'da Türkiye ortalamasının 6 puan, il ortalamasının ise 4 puan üzerindeyiz. Bu başarı tabi ki okulumuzun idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velilerinin gayretleri ile yakalandı. Başarınızdan dolayı sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır TEOG'da başarı elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.