Ak Partili Elitaş: "Kılıçdaroğlu’nu Sağduyulu Chp’lilere Havale Ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün elemanı gibi gayret gösterdiğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nu...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün elemanı gibi gayret gösterdiğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nu sağduyulu CHP'lilere havale ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte "Çevre ve Şehircilik Bakanı Personeli ile Buluşuyor" programına katıldı. Bir otelde düzenlenen program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, gündeme ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendiren Elitaş, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı kağıt parçaları ile, dün parti sözcüsünün açıkladığı kağıtlar bir ticari şirketin ana sözleşmelerinin örnekleridir. Ne derece doğru olduğu belli değil. Noter tasdikleri ve ıslak imzaları var mıdır, tam bilmiyorum ama tamamen bir itibar suikastı ve çamur siyasetinden başka bir şey değil. Bundan önce elinde çamurla dolaşan Kılıçdaroğlu, çamurdan adam modeline girmiş, maalesef herkese çamur bulaştırma gayreti içerisine giriyor. Gösterdiği kağıt parçasında Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğiyle ilgilidir. Büyük bir hata ve büyük bir yanılgıyla akıl tutulmasıyla karşı karşıya kalmış bir Kılıçdaroğlu'nu gördük. Taraflar, muhatapları derhal mahkemeye verdiler, savcılığa suç duyurusunda bulundular. Mecbur kaldılar ve o belgeleri paylaşmak zorunda kaldılar. Bu iddialar zaten yıllar önce internette yayınlanmış, algı operasyonu ortaya çıkarılmış, en sonunda Mayıs 2017 tarihinde yüklenmiş yayınlardır. Aslı astarı olmayan, internette FETÖ tarafından yayınlanmış o kağıtları ve belgeleri bugün ABD'de Türkiye aleyhine açılmış bir davayla ilgili görüşürken Kılıçdaroğlu'nun FETÖ örgütünün taşeron olarak kullanılması ana muhalefet partisi adına üzücü bir hadisedir. Ülkem adına büyük bir üzüntü duyuyorum. Mayıs 2017 tarihinde internette yayınlanan belgelerin kimlere doğru uzandığına baktığınız da tamamen FETÖ ile irtibatlı. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün elemanı gibi gayret göstermektedir. Ana muhalefet değil, ihanetin tam en başında olan muhalefet partisi konumuna CHP düşürülmektedir. Ben sağduyulu CHP'lilere ihanet noktasına giden Kılıçdaroğlu'nun havale ediyorum. Umarım yakın bir zamanda kendine gelir."