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Ak Parti’li Erdem Engelliler Haftasını Kutladı

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Ak Parti’li Erdem Engelliler Haftasını Kutladı
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Erdem, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İktidara geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini maksimuma çıkartmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda engellilerimiz lehine birçok yasal düzenleme getirdik. Örnek vermek gerekirse; 2005 yılında "Engelliler Kanunu" yürürlüğe girdi,2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzaladık, engellilerimize uygulanılan "pozitif ayrımcılık" ilkesi 2010 referandumu ile anayasal bir hüküm oldu.

Mart 2017 tarihi itibarıyla da 485 bin engelli vatandaşımıza evde bakım ödeneği aktardık. Ailesi yanında, bakımı mümkün olmayan engelliler için umut evleri modelini geliştirdik. 2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı yaklaşık 5 bin iken bu sayı bugün 50 bin sınırına ulaştı.

Engellilerimize KDV ve ÖTV indirimi-muafiyet getirdik, bu gibi yeniliklerle sağlanan kazanımları yeterli görmemekle beraber, engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi bilmelerini istiyorum. Bu düşüncelerle engelli kardeşlerimize hayat mücadelelerinde kolaylık ve başarılar dilerken, önemli olanın fiziki engelleri değil kalplerdeki engelleri kaldırmak olduğunu belirtir, engelliler haftasını tebrik ederim"

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