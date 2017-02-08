Ak Parti’li Erdem, "Evet Diyene De, Hayır Diyene De Saygılıyız"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, önümüzdeki aylarda yapılacak anayasa değişikliği anayasa değişikliği referandumunu...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, önümüzdeki aylarda yapılacak anayasa değişikliği anayasa değişikliği referandumunu değerlendirdi. Erdem, "Evet diyene de, hayır diyene de saygımız sonsuz" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, meclis çalışmalarından fırsat buldukça Aydın'a gelerek ilçe ziyaretleri gerçekleştiriyor. Erdem'in son durağı Köşk ilçesi oldu. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ı makamında ziyaret eden Erdem, ziyaret sonrası anayasa değişikliği için önümüzdeki aylarda yapılacak olan referandum süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

18 maddelik anayasa değişikliğinin MHP'nin desteği ile meclisten geçtiğini hatırlatan Milletvekili Erdem, "Anayasa değişikliği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin desteği ile meclisten geçti. Bahçeli ve ekibinin vatanseverliği konusunda kimsenin şüphesi olamaz. Anayasa değişikliğini yalan yanlış söylemlerle farklı noktalara götürmek istiyorlar. Hayır diyecek olana da, evet diyecek olana da saygımız var. Bu bir tercih meselesidir ve vatandaşın demokratik hakkını kullanmasına itirazımız olamaz. Ama hayır diyen de, evet diyen de neden böyle bir tercih yaptığını bilmesi gerekiyor" dedi.

AK Partili Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in cumhuriyeti ilanın ve ilk meclisi kurmasının ardından 94 yıl geçtiğini ve bu zaman süresinde 65 hükümet kurulduğunu belirtti. Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için Türkiye'deki sistemin değişmesi gerektiğini savunan Milletvekili Erdem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Aradan 94 yıl geçti. Bize gösterilen hedef çağdaş uygarlık seviyesini aşmak. Yani ileri ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri aşmak gerekiyor. Bu hedefi yakalayamadık ve bu gidişle ne zaman yakalayacağımız belli değil. Bu ileri ülkelerde parlamenter sistem, yarı başkanlık ve başkanlık olmak üzere 3 tane sistem var. Biz parlamenter sistemi kullandık, 94 yılda 65 hükümet kuruldu. Her 1 buçuk yıla 1 hükümet düşüyor, istikrar yok iki başlı bir sistem var. MHP ile birlikte anayasa değişikliğini hazırlayarak hedefe ulaşıp hızlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yarışta bizim hızımızı arttırarak yolumuza devam etmemiz lazım. Hiç bir şey değişmesin aynen devam etsin derseniz Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşamayız" ifadelerini kullandı