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Ak Parti’li Erdem’den Yem Bitkilerinde Prim Müjdesi

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Ak Parti’li Erdem’den Yem Bitkilerinde Prim Müjdesi
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 hayvancılık desteklerinden yem bitkileri prim desteklerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını müjdeledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 hayvancılık desteklerinden yem bitkileri prim desteklerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını müjdeledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "2016 hayvancılık desteklerinden yem bitkileri prim desteği 24 Şubat Cuma saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacaktır. Bu destekleme ile Aydın ilinde 6 bin 534 üreticimize toplam 16 milyon 300 bin TL ödeme yapılacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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