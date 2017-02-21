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Ak Partili Fırat’tan Stk Temsilcilerine Ziyaret

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Ak Partili Fırat’tan Stk Temsilcilerine Ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, referandum çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, referandum çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti.

Hakkari'de ilçeleri, köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşları referandum hakkında bilgilendiren AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ve beraberindeki partililer, çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Bedensel Engelliler Derneği, Mazlum-Der, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile birçok sivil toplum kuruluşunu ziyaret eden Başkan Fırat, referandum ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Referandumun Türkiye için hayati bir önem taşıdığını belirten Başkan Fırat, partilerinin tüm üyeleriyle bugüne kadar memleketin bekası için çalıştığını kaydetti. Fırat, hızlı yürütme ve güçlü bir yaşama ile Türkiye'nin geleceğinin güçleneceğini ifade etti.

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