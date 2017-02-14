Ak Partili Gökçe: “Sebze Pazarının Kar Sebebiyle Yıkılması, İdari Bir Sorumsuzluk Örneğidir”

AĞRI (İHA) – AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir....

AĞRI (İHA) – AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir. Ağrı Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan sebze pazarının kar temizliğini yapmamıştır" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, düzenlediği basın toplantısında Eleşkirt Kayak Tesisi'nin yeniden hizmete açılacağı müjdesini verdi. Gökçe, Eleşkirt Kayak Tesisi, Kentsel Dönüşüm Projesi ve yeni hastane binası, Doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ilin sorunlarının hızla çözüldüğünü söyledi.

Kış mevsiminin yoğun yaşandığı Ağrı'da kayak severlerin gidebilecekleri profesyonel bir kayak tesisine ihtiyaç olduğuna değinen Gökçe, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Eleşkirt Kayak Tesislerinin yeniden açılması sözünü aldığını belirtti. Bu tesisin programa alındığını ifade eden Gökçe, "Uzun yıllardır kapalı olan, yapılan yanlış kiralamalar sonucunda Eleşkirt Kayak Tesisleri kapanarak atıl bir hale getirilmiştir. Bu konuda uzun süren çalışmalarımız neticesinde konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk. Sayın Bakanımızla yaptığımız değerlendirmede buranın yeniden açılma sözünü aldık. Hükümetimizin destekleri ile inşallah özlenen Eleşkirt Kayak Tesislerini yeniden açacağız" dedi.

"Hastane 2017 yılında açılacak"

Ağrı'nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Ağrı Devlet Hastanesi yeni binasının 2017 yılı yaz aylarında bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Gökçe, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Yeni hastane binasının açılması ile Ağrı'da sağlık problemlerinin azalacağına dikkat çeken Gökçe, "Hastane inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. 400 yataklı yeni hastane binasının açılması ile Ağrı'da sağlık alanında büyük bir rahatlama olacak. Halkımızın en büyük sorunlarının başında gelen hastane problemi inşallah 2017 yılında çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm devam edecek"

Geçtiğimiz yıllarda Fırat Mahallesi'nde başlayan ve ilk etabı bitirilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Etap çalışmalarının bu yıl başlayacağı müjdesini veren Gökçe, bu proje ile modern bir mahalle inşa edileceğini dile getirdi. Kentse Dönüşüm Projesi ile alakalı teknik ekibin önümüzdeki hafta Ağrı'ya gelerek çalışmalara başlayacağına değinen Gökçe, bu proje ile Fırat Mahallesi'nin tamamen modern bir hale getirileceğini vurguladı.

"Doğalgaz ihalesi yapıldı"

Ağrı'nın yıllardır hayali olan doğalgaz ihalesinin tamamlandığını ve yaz aylarında çalışmaların başlayacağını ifade eden Gökçe, "Halkımızın büyük bir merakla beklediği doğalgaz ihalesi bu defa halkımızın lehine sonuçlanmıştır. Halkımızın bu konu ile alakalı oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. Bu proje yaz aylarında hayat bulacaktır. Aynı zamanda Doğubayazıt ilçemizde doğalgaza kavuşacaktır. Diğer ilçelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin başlaması ile ilimizin en büyük beklentilerinden biri olan doğalgaz sorunu çözülmüş olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çimento fabrikası kuruluyor"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine Çimento Fabrikası kurulacağı müjdesini veren Gökçe, ÇED prosedürünün tamamlandığını bahar ayı ile birlikte bu fabrikanın temelinin atılacağını söyledi. Ağrı'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferlerin başlatıldığını hatırlatan Gökçe, Ağrı nüfusunun yarısının uçakla seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

"Sebze pazarının tüm sorumluluğu Ağrı Belediyesinindir"

Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir. Ağrı Belediyesine sebze pazarında bulunan esnaflar yaklaşık iki ay önce, pazarın üstünde bulunan kar birikintisinin temizlenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Buna rağmen kar temizliği yapılmamıştır. Ağrı Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan Sebze Pazarının kar temizliğini yapmamıştır. Bu nedenle ihmallerini örtmek için farklı söylemlerde bulunmaları doğru değildir" dedi.