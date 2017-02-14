  • BIST 88.082
  • Altın 144,216
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Ak Partili Gökçe: “Sebze Pazarının Kar Sebebiyle Yıkılması, İdari Bir Sorumsuzluk Örneğidir”

» »
Ak Partili Gökçe: “Sebze Pazarının Kar Sebebiyle Yıkılması, İdari Bir Sorumsuzluk Örneğidir”
AĞRI (İHA) – AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir....

AĞRI (İHA) – AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir. Ağrı Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan sebze pazarının kar temizliğini yapmamıştır" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, düzenlediği basın toplantısında Eleşkirt Kayak Tesisi'nin yeniden hizmete açılacağı müjdesini verdi. Gökçe, Eleşkirt Kayak Tesisi, Kentsel Dönüşüm Projesi ve yeni hastane binası, Doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ilin sorunlarının hızla çözüldüğünü söyledi.

Kış mevsiminin yoğun yaşandığı Ağrı'da kayak severlerin gidebilecekleri profesyonel bir kayak tesisine ihtiyaç olduğuna değinen Gökçe, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Eleşkirt Kayak Tesislerinin yeniden açılması sözünü aldığını belirtti. Bu tesisin programa alındığını ifade eden Gökçe, "Uzun yıllardır kapalı olan, yapılan yanlış kiralamalar sonucunda Eleşkirt Kayak Tesisleri kapanarak atıl bir hale getirilmiştir. Bu konuda uzun süren çalışmalarımız neticesinde konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk. Sayın Bakanımızla yaptığımız değerlendirmede buranın yeniden açılma sözünü aldık. Hükümetimizin destekleri ile inşallah özlenen Eleşkirt Kayak Tesislerini yeniden açacağız" dedi.

"Hastane 2017 yılında açılacak"

Ağrı'nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Ağrı Devlet Hastanesi yeni binasının 2017 yılı yaz aylarında bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Gökçe, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Yeni hastane binasının açılması ile Ağrı'da sağlık problemlerinin azalacağına dikkat çeken Gökçe, "Hastane inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. 400 yataklı yeni hastane binasının açılması ile Ağrı'da sağlık alanında büyük bir rahatlama olacak. Halkımızın en büyük sorunlarının başında gelen hastane problemi inşallah 2017 yılında çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm devam edecek"

Geçtiğimiz yıllarda Fırat Mahallesi'nde başlayan ve ilk etabı bitirilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Etap çalışmalarının bu yıl başlayacağı müjdesini veren Gökçe, bu proje ile modern bir mahalle inşa edileceğini dile getirdi. Kentse Dönüşüm Projesi ile alakalı teknik ekibin önümüzdeki hafta Ağrı'ya gelerek çalışmalara başlayacağına değinen Gökçe, bu proje ile Fırat Mahallesi'nin tamamen modern bir hale getirileceğini vurguladı.

"Doğalgaz ihalesi yapıldı"

Ağrı'nın yıllardır hayali olan doğalgaz ihalesinin tamamlandığını ve yaz aylarında çalışmaların başlayacağını ifade eden Gökçe, "Halkımızın büyük bir merakla beklediği doğalgaz ihalesi bu defa halkımızın lehine sonuçlanmıştır. Halkımızın bu konu ile alakalı oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. Bu proje yaz aylarında hayat bulacaktır. Aynı zamanda Doğubayazıt ilçemizde doğalgaza kavuşacaktır. Diğer ilçelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin başlaması ile ilimizin en büyük beklentilerinden biri olan doğalgaz sorunu çözülmüş olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çimento fabrikası kuruluyor"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine Çimento Fabrikası kurulacağı müjdesini veren Gökçe, ÇED prosedürünün tamamlandığını bahar ayı ile birlikte bu fabrikanın temelinin atılacağını söyledi. Ağrı'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferlerin başlatıldığını hatırlatan Gökçe, Ağrı nüfusunun yarısının uçakla seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

"Sebze pazarının tüm sorumluluğu Ağrı Belediyesinindir"

Gökçe, "Ağrı'nın en büyük sebze pazarının kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir. Ağrı Belediyesine sebze pazarında bulunan esnaflar yaklaşık iki ay önce, pazarın üstünde bulunan kar birikintisinin temizlenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Buna rağmen kar temizliği yapılmamıştır. Ağrı Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan Sebze Pazarının kar temizliğini yapmamıştır. Bu nedenle ihmallerini örtmek için farklı söylemlerde bulunmaları doğru değildir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseli Şampiyonlar Mutluluklarını Başkan Demirtaş İle Paylaştı14 Şubat 2017 Salı 19:33
  • Ak Partili Kadınlar Huzurevi Sakinlerini Misafir Etti14 Şubat 2017 Salı 19:33
  • Uşak’ta 23 Kilo 500 Gram Esrar Yakalandı14 Şubat 2017 Salı 19:18
  • Kuşadası’ndaki Anıt Ağaçlar Restore Ediliyor14 Şubat 2017 Salı 19:18
  • Samgaz’dan "Doğalgaz Kesintisi" Açıklaması14 Şubat 2017 Salı 18:53
  • Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek14 Şubat 2017 Salı 18:43
  • Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek14 Şubat 2017 Salı 18:43
  • Honaz Kaymakamlığı 300 Aileye Karbon Monoksit Detektörü Dağıttı14 Şubat 2017 Salı 18:43
  • Başkan Subaşıoğlu, Saruhan Yolunu İnceledi14 Şubat 2017 Salı 18:43
  • Kaymakam Gözen, Okul Servis Şoförleriyle Toplantı Yaptı14 Şubat 2017 Salı 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti