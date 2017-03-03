Ak Partili Hanımlardan Suriyeli Mültecilere Yardım

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, AK Partili kadınlar tarafından Suriyeli ailelere giyecek ve erzak yardımında bulunuldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, AK Partili kadınlar tarafından Suriyeli ailelere giyecek ve erzak yardımında bulunuldu.

Elbise ve gıda yardımları Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, Uluslararası Barış Araştırmaları Derneği Bursa sorumlusu Abdullah Yeni'nin de katıldığı törenle ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edildi. Örf ve an'anelerimizde yardımlaşmanın önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Süleyman Çelik, "Hedefimiz, ihtiyaç sahibi her haneye ulaşmaktır. Yardımlar devam edecek" diye konuştu.

Adnan Kamıl da, yardımların AK Parti Yenişehir Kadın Kolları ve Uluslararası Barış Araştırmaları Derneği'nin ortaklaşa çalışmasıyla yapıldığını söyledi. Yenişehir'de Nüfus Müdürlüğü başta olmak üzere mahalle muhtarlarıyla temasa geçtiklerini ve ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini anlatan Kamıl, "Yenişehir'de toplam 250 aile tespit ettik. Bu ailelere giyecek ve yiyecek yardımlarını bugün teslim ettik" dedi.