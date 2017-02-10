AK Partili heyet şehitler derneğinde

Kırıkkale AK Parti İl Başkan Yardımcısı Engin Pehlivanlı, Nezahet Bozkır ve Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Ok Davarcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kırıkkale AK Parti İl Başkan Yardımcısı Engin Pehlivanlı, Nezahet Bozkır ve Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Ok Davarcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında misafirlere bilgi veren Dernek Başkan Rıfat Öcal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, AK Partili heyete üyelerin taleplerini iletti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Engin Pehlivanlı, "Milletimizin ve devletimizin bekası için canlarını siper eden aziz şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. Ziyarette şehit ailelerinin ve gazilerin evlerinin de ziyaret edilmesi, manevi destek verilmesi konusunda istişare edilerek, karara bağlandı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE