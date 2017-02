Ak Partili İnceöz’den, Başkan Yazgı’ya Ziyaret

AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.

Mecliste yoğun geçen anayasa teklifi görüşmelerinin ardından seçim bölgesi Aksaray'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, belediye meclis üyesi İbrahim Aktaş ile birlikte Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüştü.

İlknur İnceöz, yeni sanayi kentsel dönüşümü ile ilgili hazırlanan ilk projenin geçmiş dönemde hayata geçirilemediğini söyleyerek, sanayinin daha modern koşullarda hizmet vermesi için hazırlanan yeni projeye destek çağrısında bulundu. İnceöz şöyle konuştu; "Bizler her şeyden önce oradaki esnafımızın mevcut bulunduğu dükkanlardan çok daha sağlıklı koşullarda, çok daha hijyenik koşullarda, çok daha iyi koşullarda vizyon ve misyon sahibi olacak şekilde mesleklerini idame ettirebilmelerini istiyoruz. Bu bağlamda da böylesine güzel bir projenin hayata geçmesi çok önemli. Bu bizim insanımıza verdiğimiz değer anlamında çok önemli. İkinci bir husus Ankara yolunun sağındaki sanayimizin artık merkezde kalması nedeniyle oradan taşınmasının elzem olduğu herkesçe malumdur. Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı göreve başladıktan sonra bu projenin tıkanan yerlerini, nerelerde eksik kalmıştı. Bizzat oradaki vatandaşlarımızla karşılıklı görüşerek, adeta taşın altına gövdesini koyarak projeyi bizzat sanayi esnafına anlatmak suretiyle girişimlere yeniden başladı. Esnafımızın en uygun şartlarda kaliteden ödün vermeden çok daha sağlıklı dükkanlara kavuşması için gayretlerde bulunduk. Bu hem belediyemizin yerel yönetimimizin hem de hükümetimizin Aksarayımız için el ele, omuz omuza hep beraber takip ettiğimiz çok önemli adeta göz bebeği projemizdir."

"Yeni sanayi projesinde geceler boyu çalıştık"

Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm projesi üzerinde uzun süren bir çalışma sergilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Sanayi projemiz; göreve geldiğimiz yani 3 sene öncesinde başladığımız bir projeydi. Grup Başkanvekilimizle biz, bu projeyi eskiden göre daha iyi nasıl sunum yaparız. Esnafımız bizlerden ne istiyor hep beraber geceler boyu oturarak, değerlendirerek güzel bir proje ortaya çıkardık. Bu projenin içerisinde de en önemli konu kim tarafından yapılacak olmasıydı. Hangi şartlarda yapılacak olmasıydı. En önemli konu buydu. Ben her şeyden önce Grup Başkanvekilimiz İlknur Hanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin her aşamasında, her noktasında kendisiyle istişare ettik. Kendisiyle birlikte TOKİ Başkanımıza ziyarette bulunduk. O pazarlıkların yapılmasında tabiri caizse çatır çatır yapılan pazarlıklarda birlikteydik. Amacımız esnaflarımıza en uygun şartlarda en iyi dükkânı verebilmekti. Kendilerinin de bahsettiği gibi sadece yeni bir yere taşımakla kalmıyoruz aynı zaman da mevcut yerde 70 hektarlık bir alanda büyük bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir inşaat sektöründe 400 kalemin beslendiğini düşünürsek mimarından mühendisine, müteahhidine varıncaya kadar sanayide ki bütün esnaflarımız bu işin içinde olacaklar. Çünkü en başından beri bizden istedikleri buydu. Bir başka kurumun özelliklede TOKİ'nin buraya girmesini istemiyorlardı. Niye? TOKİ girse, başka müteahhite verecek. O müteahhit, malzemeleri başka yerden alacak. Tip proje olduğu için ne müteahhit kazanacak, ne mühendis kazanabilecek, nede buradaki yerel esnafımız kazanabilecekti. Bizler o bölgeyi kendi insanımızın değerlendirmesine bırakarak çok büyük bir dönüşüme adım atmış oluyoruz. Hastanemiz orada, hükümetimizin desteği ve sizin gayretinizle yapılan bölgenin en lüks hastanelerinden biri olacak. Yine hükümet binamızın orada olması yepyeni bir şehir modelini orada oluşturacak. Oluşacak daire ve dükkânlar da site tarzı olacak. Çünkü vatandaşlarımızı en çok talep ettiği bu iste tarzı evler. Dolayısıyla değerinin daha da arttığını düşünürsek 2 türlü kazanç sahibi oluyorlar. Hem mevcut yerlerini çok iyi değerlendirmiş oluyorlar hem de yeni yerlerinde kira öder gibi dükkan sahibi olmak suretiyle yepyeni bir alana kavuşmuş oluyorlar. Ve buda şehrin ekonomisine çok ciddi katkıda bulunmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi seferberlik sadece eli silahlı cepheye gitmek değil, ekonomiye de can vermektir. Ben esnaf kardeşlerimize, oda başkanlarımıza, başta siz olmak üzere milletvekillerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Buna inandılar. Bu projeye güvendiler" diyerek herkese teşekkür etti.