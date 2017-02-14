Ak Partili Kadınlar Huzurevi Sakinlerini Misafir Etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şengül Albayrak, Huzurevi sakinlerini ev ortamında ağırladıklarını belirtti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şengül Albayrak, Huzurevi sakinlerini ev ortamında ağırladıklarını belirtti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şengül Sevim ve yönetim kurulu üyeleri İzmirlioğlu Huzurevi'ne rutin ziyaret olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından huzurevi sakinlerini ev ortamında ağırlamaya başladıklarını söyledi. Huzurevi sakinlerini AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hanife Kaya'nın evinde misafir ettiklerini dile getiren Albayrak " Bizler yaptığımız hiç bir şeyi sırf program olsun diye yapmıyoruz. Attığımız her adımı en içten en samimi duygularımızla atıyoruz. Bugün de teşkilat başkanımız Hanife hanımın evinde huzurevindeki amcalarımızı ve teyzelerimizi ağırladık. Bundan da çok keyif aldık. Geldikleri için İzmirlioğlu Huzurevi Müdiresi Zeynep Hanım başta olmak üzere bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Albayrak kadın kolları olarak bu tür kaynaşma etkinliklerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.