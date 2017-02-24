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AK Partili kadınlara engellilerden ziyaret

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AK Partili kadınlara engellilerden ziyaret
Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, bir süre önce Kırıkkale AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Av. Gülşen Yeşiloğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, bir süre önce Kırıkkale AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Av. Gülşen Yeşiloğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Engellileri Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Hıdır Kuşcu, AK Parti Kadın Kolları üyelerine engellilere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Başkan Av. Yeşiloğlu da, engellilerin yaptıkları çalışmaları medyadan takip ettiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin azimli çalışmalarını ve kendine olan güvenlerini her zaman ön planda tutmalarını önemsiyoruz. En kısa zamanda derneklerini iade-i ziyaret edeceğiz. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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