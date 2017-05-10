Ak Parti’li Karaburun’dan "Engelliler Haftası" Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, engelli erkek ve kadınlar karşılaştırıldığında kadınlar yoksulluk...

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, engelli erkek ve kadınlar karşılaştırıldığında kadınlar yoksulluk ve ayrımcılık konularında daha fazla etkilenmektedir. Aile ve toplumdan daha az destek almakta, eğitim, kaynaştırma, rehabilitasyon hizmetleri gibi konulara ulaşmada daha fazla zorluk çekmektedir" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Karaburun, "Ülkemizde 2011 Nüfus ve Konut Araştırması'na göre toplam nüfusun yüzde 6.6'sının en az bir engeli vardır. En az bir fonksiyonu hiç yapamadığını belirtenlerin yüzde 42.8'i erkek, yüzde 57.2'si ise kadındır. En az bir engeli olan yaşlı kadınların oranı erkeklerden fazladır. Bu nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 22.1'dir" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki engellilerin oranının yüzde 15 olduğunu söyleyen Karaburun, "Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, engelli erkek ve kadınlar karşılaştırıldığında kadınlar yoksulluk ve ayrımcılık konularında daha fazla etkilenmektedir. Aile ve toplumdan daha az destek almakta, eğitim, kaynaştırma, rehabilitasyon hizmetleri gibi konulara ulaşmada daha fazla zorluk çekmektedir. Ekonomik açıdan daha fazla bağımlı olan engelli kadınlar, eğitimlerinin sınırlı olması, mesleki eğitim faaliyetlerinden yeterince yararlanmamaları, olumsuz bakış açısı nedenleriyle işverenlerce tercih edilmeyen, seksüel, psikolojik şiddete, istismara daha çok maruz kalan kesim olmuştur" şeklinde konuştu.