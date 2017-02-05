  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"

» »
Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"
Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Biz bu referandum seçimlerinde...

Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Biz bu referandum seçimlerinde Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kaya'yı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen ve çok sayıda partili karşıladı. Selçuk'un kendisi için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Kaya, kendisini karşılayan partililere referandum seçimlerinde neden "Evet" diyeceklerini ve başkanlık sistemini anlattı. Kaya, "Atatürk'ü HDP ile yan yana koyamazlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek. Biz Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra bir araya geldiğimiz zaman ilk açıklama Kandil'den geldi. Ardından HDP, sonra CHP'den "hayır" diyeceklerini açıkladılar. Bu yüzden bizim İzmir'deki ve Selçuk'taki en büyük görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak olacaktır. Bu bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"7 Haziran sürecinde gördük"

Anayasa değişikliği konusunda çok fazla tartışmalara şahit olduklarını, bu anlamda yaşanan sürecin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Kaya, özellikle HDP ve CHP'nin bu sürecin içerisinde olmayan konuları sanki varmış gibi halka yansıttıklarını dile getirerek, "Biz neden böyle bir sistem değişikliğine gittiğimizin cevabını aslında 7 Haziran seçimleri sürecinde hep beraber gördük. Bu sistem aslında Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları zorlayacak bir sistem. Bu sistemle artık katı siyaset ve parti gruplarının üzerindeki baskı olmayacak. Bu sistemle artık herkes bir olacak. Milletvekilleri il ve ilçe menfaatleri için birlikte hareket edecekler" dedi.

"HDP'li mi CHP'li mi artık karıştırıyoruz"

Rejim değişikliği söylemlerine de yanıt veren Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi Cumhuriyettir. Bugün bu Cumhuriyetin teminatı bu Mecliste sade ve sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü bugün CHP'nin gittiği yol HDP'nin peşine takılıp gittiği yoldur. Her iki parti de aynı yol üzerinden gidiyorlar. Bugün bu ülkeyi bölmek isteyen hain PKK'nın, hain Kandil'in sözcüsü haline gelmiş HDP'nin peşinde kim var? CHP var. Biz HDP'li mi, CHP'li mi artık karıştırıyoruz. Ağızlarından çıkan kelimeler hep aynı şeyler" ifadelerini kullandı.

Referandumda "Evet" çıkacağına inandığını kaydeden Kaya, "Selçuklu hemşehrilerimize bu anlamda çok güveniyorum. PKK ve HDP ile aynı sandık noktasında oy atmayacaklarından hiç şüphem yok. İzmir'de yaşayan, Selçuk'ta yaşayan hemşehrilerimin vatanına, bayrağına sahip çıkacağından eminim" dedi.

Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"

Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"

Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"

Ak Partili Kaya: "Atatürk’ü Chp’den Kurtaracağız"

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Trabzon Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı05 Şubat 2017 Pazar 13:43
  • Kılıçdaroğlu’ndan İl Ve İlçe Başkanlarına Referandum Talimatı05 Şubat 2017 Pazar 12:58
  • Başbakan Yıldırım: "Ey Chp, Ey Kemal Bey, Uyan Artık"05 Şubat 2017 Pazar 12:58
  • Çevre Bakanı Özhaseki: “Her Türlü Mağduriyetin Çözüleceğine Söz Veriyorum”05 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Bakan Elvan Balıklıgöl Ve Müzeleri Gezdi05 Şubat 2017 Pazar 10:33
  • Hangi Parti Referandumda Ne Oy Kullanacak05 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Kalkınma Bakanı Elvan’dan Şanlıurfa’daki Referandumla İlgili Sözlerine İlişkin Açıklama05 Şubat 2017 Pazar 09:13
  • Mhp, Konya’da Kampa Girecek04 Şubat 2017 Cumartesi 23:18
  • Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 22:53
  • Bakan Yardımcısı Yayman, Cumhurbaşkanlığı Sistemini Anlattı04 Şubat 2017 Cumartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti