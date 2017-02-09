AK Partili Kırcalı, yeni projeleri açıkladı

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak iller arasında Samsun'unda yer aldığını belirterek, "Bafra'ya yönelikte birçok projemiz olacak" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Avukat Kırcalı, yeni projelere yönelik bilgilendirme yaptı. Milletvekili Kırcalı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak illerin belirlendiğini ve bu iller arasında Samsun’un da yer aldığını açıkladı.

Kırcalı, Samsun'un Bafra İlçesi'nde SGK hizmet binasının 2017 yılında tamamlanacağını, Bafra’ya hükümet konağı ve merkez bir cami yapılması için çalışmalar başlattıklarını, bu çalışmalar sonucunda Bafra’ya yeni bir hükümet konağı kazandıracakları müjdesini verdi.

Av. Kırcalı, "Bakanımız açıkladı; Samsun-Ankara arasında ise hızlı tren hayata geçecektir. Bazı önemli çalışmalar daha yürütüyoruz. Birkaç gün içinde inşallah bunlarda sonuçlanacak ve hemşerilerimizle paylaşacağız. Bakanımız, Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız ile uyum ve koordine içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu birlik ve beraberlik ile Samsunumuz kazanmaktadır" dedi.