Ak Partili Köse: "Seçimle Gelen Kral Olur Mu?"

AK Parti Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Köse, Türkiye'nin Geleceği ve Gençleri konulu panele katıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Köse, Türkiye'nin Geleceği ve Gençleri konulu panele katıldı. Gençlerin sorularını da değerlendiren Köse, muhalefetin krallık iddiaları ile ilgili bir soruya "Seçimle gelen kral olur mu?" şeklindeki soruyla cevap verdi.

15 sivil toplum kuruluşunun ortak organize ettiği "Türkiye'nin Geleceği ve Gençleri" konulu panele gençler yoğun ilgi gösterdi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Moderatörlüğünü Yasin Anzerli'nin yaptığı panelde, STK'ları temsilen Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, Uluslararası Antalya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ayberk Kök, TÜGVA Temsilcisi Zahide Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Yavuz Selim Savranoğlu, KONGED Temsilcisi Av. Yağmur Burçin Sayın gençlerin merak ettikleri soruları Milletvekili Köse'ye sordu.

"Gençlerin önünü açıyoruz"

Gençlerin en çok üzerinde durduğu seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda "Gençlerimize güvenmeliyiz" diyen Köse, "Önemli olan seçilmek değil, seçmektir. 18-25 yaş arasında 7.5 milyon gencimiz var. Biz bu gençlere sizi temsil edecek, sizi yönetecek kişileri seçin ama siz seçilemezsiniz diyoruz. Bu onlara yapılan bir haksızlıktı. Herkes 18 yaşa takılmış. Şuanda 24 yaşındaki bir gencimiz de aday olamıyor. Zaten 18 yaşında diye bir kişi aday gösterilmez. Eğer o gençte bu sorumluluğu üstlene bilecek birikim varsa, kendisini toplumda sevdirmişse, siyasette emek harcamışsa aday gösterilir. Bugün dünyanın 45 ülkesinde seçilme yaşı 18'dir ve AB üyesi ülkelerin birçoğunda mesela Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, Portekiz'de seçilme yaşı 18'dir" dedi.

"Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul'u fethetti"

Genç yaşında tarihe damgasını vuranlardan örnekler veren Köse, "Peygamberimiz Suriye'yi fetheden İslam ordusunun başına 18 yaşındaki Usame Bin Zeyd'i geçirdi. Orduda Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman olduğu halde, İslam ordularının komutanlığını Usame Bin Zeyd yaptı. Dedemiz Fatih Sultan Mehmet Han , 21 yaşında İstanbul'u fethedip, bir çağ kapatıp, bir çağı açtı. Şimdi muhalefet çıkıyor, çocuktan milletvekili mi olur? diyor. Gençlerimizden korkmasınlar. Biz bu anayasa değişikliği ile siyaset yapmak isteyen gençlerimizin önünü açıyoruz" diye konuştu.

"Seçimle gelen kral olur mu?"

Muhalefetin tek adamlık, krallık getiriyorsunuz eleştirilerinin sorulması üzerine Köse, "Nerede görülmüş seçimle gelen ve toplumun yüzde 50'den fazlasının oyunu alan kral. Biz bugün yaptığımız Anayasa değişikliği ile sorgulanamaz, dokunulamaz, yargılanamaz olan Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı işlediği hiçbir suçtan, aldığı hiçbir karardan sorgulanamıyor. Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanını hem işlediği suçlardan hem de aldığı kararlardan dolayı yargılanabilecek." dedi.

"Yetki karmaşası olmasın istiyoruz"

Cumhuriyet tarihinin cumhurbaşkanı ile başbakanlar arasındaki kavgalarla dolu olduğunu ifade eden Köse, bu kavgaların krizleri doğurduğunu ve ülkenin bu durumda zararlı çıktığını söyledi. Köse, "Turgut Özal- Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel- Tansu Çiller, Ahmet Necdet Sezer- Bülent Ecevit kavgalarını hatırlıyoruz ve bu kavgalardan dolayı ülkemizin neler kaybettiğini biliyoruz. İşte biz devletin tepesinde kavga olmasın, yetki karmaşası olmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yönetim de tarafsız olacak"

Cumhurbaşkanının partili olmasının tarafsızlığına gölge düşürüp düşürmeyeceği sorusu üzerine Köse, "Belediye başkanını seçiyoruz. Belediye başkanları, bakanlar, başbakanlar partili ve yaptığı hizmetlerde tarafsız. Bunlara verdiğimiz partili olma hakkını seçimle gelen, partilerin aday gösterdiği, teşkilatların seçilmesi için çaba harcadığı cumhurbaşkanına neden vermiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü partiliydi ve tarafsızdı. Örneğin Turgut Özal, misal Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı oldular da partililikleri ortadan mı kalktı. Konu Recep Tayyip Erdoğan olunca mı partili olamayacak" diye konuştu.