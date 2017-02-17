  • BIST 88.830
  • Altın 144,811
  • Dolar 3,6346
  • Euro 3,8616
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

» »
Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Köse, partisinin Serik Teşkilatınca düzenlenen halk oylaması bilgilendirme toplantısına katıldı. Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Serik Koordinatörü Osman Dirican, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıfzullah Şaşmaz, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esmahan Can, teşkilat yöneticileri, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Köse, yaptığı konuşmada, "Niye evet diyoruz, neye evet diyoruz" sorusunu anlatmak için düzenlenen her türlü programa katıldıklarını kaydetti. Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han'ın sözlerini hatırlatan Köse, "Türkiye gerçekten çok zor bir coğrafyada. Abdülhamit Han rahmetli cenneti mekan diyor ki hatıralarında, (Ne yazı ki Atalarımız çadırı sırtlanların yolunun üzerine kurmuş). Gerçekten çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Hızın, istikrarın gerekli olduğu, şart olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada hızı gücü kuvveti elimizde bulundurmamız gerektiği inancındayız. Dünyada anayasal sistemler üçe ayrılıyor. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. Biz bugüne kadar parlamenter sistemle yönetildik ama artık bu gömlek Türkiye ye dar geliyor. Biz bunun değişmesi gerektiği kanaatiyle yola çıktık. Cumhurbaşkanlığı sistemini bir hükümet sistemi olarak halkımızın önüne, referanduma getiriyoruz" dedi.

"Bugün git yarın gelden kurtulacağız"

Parlamenter sistemin ayak bağı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyleyen Köse, "Biz bir rejim değişikliği yapmıyoruz. Hükümet sistemi değişikliği yapmıyoruz. Biz rahmetli Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Alpaslan Türkeş'in, Necmettin Erbakan'ın yapmak istediğini bugün yapıyoruz. Tartışıla gelen ve tabiri caizse ülkemize ayak bağı olan parlamenter sistemi değiştirip, bugün cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek icranın daha hızlı olmasını işlerin daha hızlı yürümesini, bugün git yarın gelden, kurtulmayı ve yasama yürütme ve yargıyı, gerçekten o özlediğimiz sistemi getirmek istiyoruz. İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. O ayağımızdan çeken prangaları ortadan kaldırmış, o ayağımızı sürümeye çalışan engelleri bir bir yok etmiş ve inşallah çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına çok önemli bir adımı anayasa değişikliğini değerlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Ak Parti’li Turan’dan Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Erdem’in İstifasına İlişkin Açıklama17 Şubat 2017 Cuma 16:33
  • Chp Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:17 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • Kılıçdaroğlu, Hayır Platformu Üyeleriyle Biraraya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Bakan Eroğlu, 624 Milyon Liralık Yatırımların Temelini Attı17 Şubat 2017 Cuma 14:43
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:17 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Chp Grup Başkanvekili Gök: “Bütün Türkiye’yi Kucaklayan Bir Kampanya Yürüteceğiz”17 Şubat 2017 Cuma 13:18
  • Chp Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Elazığ’da17 Şubat 2017 Cuma 12:58
  • Denizli’de Mhp’nin 3 İlçe Teşkilatı Feshedildi17 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • Bakan Bozdağ: "Cezaevlerinin Dış Güvenliği Jandarmada Kaldı"17 Şubat 2017 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti