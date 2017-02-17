Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Köse, partisinin Serik Teşkilatınca düzenlenen halk oylaması bilgilendirme toplantısına katıldı. Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Serik Koordinatörü Osman Dirican, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıfzullah Şaşmaz, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esmahan Can, teşkilat yöneticileri, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Köse, yaptığı konuşmada, "Niye evet diyoruz, neye evet diyoruz" sorusunu anlatmak için düzenlenen her türlü programa katıldıklarını kaydetti. Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han'ın sözlerini hatırlatan Köse, "Türkiye gerçekten çok zor bir coğrafyada. Abdülhamit Han rahmetli cenneti mekan diyor ki hatıralarında, (Ne yazı ki Atalarımız çadırı sırtlanların yolunun üzerine kurmuş). Gerçekten çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Hızın, istikrarın gerekli olduğu, şart olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada hızı gücü kuvveti elimizde bulundurmamız gerektiği inancındayız. Dünyada anayasal sistemler üçe ayrılıyor. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. Biz bugüne kadar parlamenter sistemle yönetildik ama artık bu gömlek Türkiye ye dar geliyor. Biz bunun değişmesi gerektiği kanaatiyle yola çıktık. Cumhurbaşkanlığı sistemini bir hükümet sistemi olarak halkımızın önüne, referanduma getiriyoruz" dedi.

"Bugün git yarın gelden kurtulacağız"

Parlamenter sistemin ayak bağı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyleyen Köse, "Biz bir rejim değişikliği yapmıyoruz. Hükümet sistemi değişikliği yapmıyoruz. Biz rahmetli Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Alpaslan Türkeş'in, Necmettin Erbakan'ın yapmak istediğini bugün yapıyoruz. Tartışıla gelen ve tabiri caizse ülkemize ayak bağı olan parlamenter sistemi değiştirip, bugün cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek icranın daha hızlı olmasını işlerin daha hızlı yürümesini, bugün git yarın gelden, kurtulmayı ve yasama yürütme ve yargıyı, gerçekten o özlediğimiz sistemi getirmek istiyoruz. İnşallah referandumda milletimiz "evet" diyecek ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. O ayağımızdan çeken prangaları ortadan kaldırmış, o ayağımızı sürümeye çalışan engelleri bir bir yok etmiş ve inşallah çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına çok önemli bir adımı anayasa değişikliğini değerlendirmiş olacağız" diye konuştu.