Ak Parti’li Külünk: “Abd Fetö Ve Pkk Üzerinden Kendine Ait Bir Denklemi Kurmaktan Vazgeçmelidir”

NEW YORK (İHA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, ABD'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üzerinden kendine ait bir denklemi kurmaktan vazgeçmesi...

NEW YORK (İHA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, ABD'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üzerinden kendine ait bir denklemi kurmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Milletvekili Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini değerlendirdi. Cumhurbaşkanının ziyaretinin en önemli noktalarından birinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma olduğuna dikkat çeken Milletvekili Külünk, "İkinci en önemli nokta ise ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmedir. Çok yoğun ve birebir görüşmeler yapılıyor. Hem burada ki Müslüman toplumu ile görüşülüyor, İş dünyası ile özel kabulleri olacak. Bu seyahatin zamanlaması da çok önemli. Çünkü 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta bir referandum var. Kuzey Irak yönetimi Dünya'daki gelişmeleri çok doğru okumadan bütün dünyayı sadece Kuzey Irak'tan ibaret sayarak bölgenin karşılaşabileceği muhtemel risklerin ve sıkıntıların nerelere ulaşabileceğini düşünmeden attıkları bir adım var. Dolayısıyla bu adımın hemen öncesinde, öte taraftan Suriye'nin Kuzeyinde sıra dışı gelişmeler oluyor. Bölgenin ciddi anlamda bir ateş çemberinde olduğu bir zaman diliminde Cumhurbaşkanımız bir kez daha ABD'ye seyahat gerçekleştiriyor" dedi.

"Çin yükselen bir tehdit olarak görülmeli"

Dünyanın amiral gemisi ABD'de bir akıl tutulması olduğunu vurgulayan Külünk, "Sahip olduğu siyasi, iktisadi ve askeri güç anlamında Dünyanın fiziki dengesinin tesis edilmesi noktasında çok önemlidir. Bu noktada ABD'nin süreci doğru okumadığını görüyoruz. ABD Ortadoğu coğrafyasında Türkiye'nin tezleri üzerinden yürürse gelecekte Çin tehdidine karşı dünyada amiral gemiliğini sürdürebilir. Yükselen Çin'den ciddi anlamda rahatsız olan ABD olduğunu görüyoruz. Yükselen Çin yarın küresel ölçekte siyasi ve askeri güç olduğunda, sahip olduğu nüfus gücü üzerinden dünyayı istila etme noktasına geldiğinde Dünya bir büyük tehditle karşı karşıya iken ABD bu tehdidin orta vadeli projeksiyonunu görmeden Suriye'de, Irak'ta Ortadoğu'da tamamen bir yanlışın içerisinde. ABD bu yanlıştan dönmeli. Türkiye'nin tezleri doğrultusunda sağduyulu hareket etmek zorundadır. ABD'ye soruyorum, yarın Çin nüfus gücü ile batıya doğru yürümeye başladığında, milli geliri bugünkünün 5 katı olduğunda, dünyanın yer altı ve yer üstü kaynaklarını kontrol etmek için elindeki askeri gücü üzerinden bir küresel hegemonya inşa etmeye kalktığında ABD bunu dengeleyebilmek için ne yapacak?" şeklinde konuştu.

"İslam dünyasında ABD karşıtlığı yükseliyor"

ABD'nin bugün İslam dünyasını kırdığına dikkat çeken Külünk, "İslam dünyasında ciddi anlamda bir Amerikan karşıtlığı yükseliyor. Yarın Çin'in bu yükselişi karşısında Amerika bu yükselişi durdurmak ve dengelemek için en stratejik güç olan Türkiye'yi rahatsız etmekten vazgeçmelidir. Ortadoğu'da terör örgütleri üzerinden FETÖ ve PKK üzerinden kendine ait bir denklemi kurmaktan vazgeçmelidir. Asıl sorulması gereken neden S-400'leri Türkiye alıyor? NATO ittifakına dahil bir ülke terörle mücadelesinde savunma sanayisini güçlendirmek için ittifak üyeleri her türlü engeli koyarken Türkiye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden teröre karşı milli refleksleri gösterebilir. Gerekirse Rusya'dan S-400'leri almak uygundur. O zaman müttefiklerimiz 2 soruyu sormalıdır. Türkiye'nin aks değiştirmesinden ürken batı bize karşı hangi yanlışları yaptıklarını otursunlar düşünsünler. Hem Avrupa hem de Amerika düşünsün. Türkiye'nin S-400'leri almasından rahatsız olan batı ittifakı kendilerine şu soruyu sormalılar. Türkiye'yi nerede kabul ediyorlar. Türkiye hiçbir zaman batının kabul ettiği yerde değildir. Türkiye ile batı arasındaki ilişkiler, ülkemizin menfaatlerine olduğu için batı ittifakındadır. Türkiye'nin menfaati bu ittifakı tekrar gözden geçirmesi gerektiğinde elbette gözden geçirecektir. İttifak önümüzdeki 100 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin merkez coğrafyada üstlendiği rolün farkında mıdır? Yoksa batı ittifakı Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden örseleyerek güçsüz bir Türkiye düşünüyorlarsa yanlış içerisindedirler. Türkiye bu rolü kabullenmeyecektir.Tam zıttı Türkiye milli bağımsızlık temelli yürüyüşünü devam ettirecektir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan - Trump görüşmesinde gündem yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin gündemi üzerinde de ipuçları veren Milletvekili Külünk şunlara yer verdi:

"Her zamanki gibi Ortadoğu'daki gelişmeler, Kuzey Iraktaki referandum, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve durumu. Beraberinde FETÖ terör örgütünün Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz işgal girişimi. Örgüt mensuplarının ABD'deki varlıkları ve bunların iade edilmesi başlıklarının gündemden hiç düşmeyeceği kanaatindeyim."

"FETÖ terör örgütü ile mücadele yavaşlamadı"

AK Parti gündeminden FETÖ'nün daha gerilere düşüp düşmediği sorusunu yanıtlayan Milletvekili Külünk, "Bakın bir anda Irak'ın kuzeyinde referandum söz konusu oldu ve bunun tartışması başladı. Rusya'nın bombalaması gibi. Uluslararası ilişkilerde gündem çok hızlı değiştiği için değişim olabiliyor. Ama Türkiye'nin vazgeçilmez maddesinin FETÖ ile mücadele olduğu kanaatindeyim. AK Parti hareketi FETÖ ile milli bağımsızlık hareketinin amiral gemisidir. Yavaşlamaz ama gündem çok hızlı değiştiği için sürekli Türkiye'nin o gündeme ayak uydurması gerekiyor. FETÖ ile mücadele gündemin vazgeçilmez maddesi olarak her zaman sürecektir" dedi.