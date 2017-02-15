Ak Partili Külünk: “Almanya Alman İslamı Üretecek Türkleri Devşirme Peşinde”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskı, tehditler ile din görevlilerinin evlerine yapılan baskınlar hakkında,...

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskı, tehditler ile din görevlilerinin evlerine yapılan baskınlar hakkında, "Almanya Alman İslamı üretecek Türkleri devşirme peşinde" dedi.

Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskı ve tehditler ile camiler, din görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının baskı altına alınması hakkında AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması düzenledi. Türk-Alman dostluğuna zarar verecek bir adımın daha atıldığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Alman Federal savcılığının talimatıyla Almanya'da, Türkiye Cumhuriyetinin memuru olarak görev yapan Avrupa'daki vatandaşlarımızın dini hizmetlerine katkı sağlamak, onların dini hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla görev yapan 4 imamımızın evlerinde sabah saatlerinde baskın düzenlenerek arama yapıldı. Bu bir skandaldır. Bu eyaletlerde imamlara yönelik bu soruşturmaların gerekçesi bizim devlet memurlarımız ajan olarak suçlanmaktadır. Bu açık bir iftiradır. Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir memuru imamlık göreviyle Avrupa'da görev yapan hiçbir devlet görevlimizin böyle bir iftirayla soruşturma açılması ve bu tip uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

"Almanya tarihte terörizm ve terör ismiyle anılacaktır"

"Almanya Türk-Alman dostluğuna zarar verecek bir skandala da imza atmış bulunuyor" diyen Külünk, "Türkiye-Almanya 2 dost ve tarihsel, stratejik müttefikliği olan iki ülkedir. Bugün Almanya, Almanya'daki milyonlarca Türkü yok sayarak Türkiye ile dostluklarına zarar verecek her türlü adımı atmaktadır. Bir tarafta tüm terör örgütlerinin neredeyse yuvalandığı adrestir. Şansölye Angela Merkel, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti esnasında ısrarla İslam ve terör kavramlarını yan yana getirmek istedi. Ancak bugün İslam ile terör kavramlarının yan yana gelmesi mümkün değil ama Almanya ile terörizmin yan yana gelmesi mümkündür. Bugün FETÖ'yü, PKK'yı koruyan illegal terör örgütü sol örgütlerin koruyan ve Almanya'da ev sahipliği yapan Almanya bugün maalesef terörizm ve terör ile ismi anılacaktır. Dolayısıyla bunu da biz Almanya'ya yakıştıramıyoruz. Yetmediği gibi 15 Temmuz sonrası kaçan bütün teröristlere buyur gel diyen, PKK'nın herhangi bir faaliyetine dur demeyen Almanya, resmi sıfatlı devlet memurlarına yönelik ajanlık iftirasıyla başlattığı bu soruşturmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun mesajı da Türkleri yıldırmak istiyorlardır" ifadelerini kullandı.

"Almanya Alman İslamı üretecek Türkleri devşirme peşinde"

Almanya'nın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerinden tüm Almanya'daki Türkiye kökenli vatandaşların buluştuğu STK'lara ayağınızı denk alın denildiğini söyleyen Külünk, "Almanya Türkiye ile bağınızı koparın mesajı vermek istiyor. DİTİB'e yapılan operasyonun asıl gerekçesi Türkiye'den Avrupa'ya giden imamların engellenmesini istiyorlar ve Türkiye'den imam gelmemesini istiyorlar. Devamında da Türkçe öğretmen gelmemesini istiyorlar ve Türkçe derslerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunun için her türlü gayreti sarf ediyorlar. Öbür taraftan Hz. Ali'siz Alevilik çizgisinde bir din üretmek için özel çaba sarf ederken çocukların din dersinden yararlanmasını engelleyebilmek için her türlü yanlış adımı atan Almanya, aslında tarihsel olarak 2 dost ülkenin dostluğuna yakışmayacak bütün davranışları ortaya koyuyor. DİTİB'in Türkiye ile bağlantısını kopartmak istemelerindeki amaç Alman İslamı peşindeler. Yani 15 Temmuzdaki aklın FETÖ üzerinden bir İslamsız İslam üretmesi bunu İslam dünyasına dayatması gibi Almanya'da bir Alman İslamı üreterek, bunun üzerinden Türkleri devşirmek, devşirdiği Türkler üzerinden Türkiye'ye yönelik ajanlık çalışmalarını kolay hale getirmek istiyor. Bunu açık bir şekilde maalesef Almanya'da görüyoruz. Onun için DİTİB'e yönelik bu operasyon karşısında STK'lar demokratik haklarını kullanıp bir araya gelerek yüksek sesle "Almanya'ya Türkiye'ye yönelik bu operasyonlarınızda yanlış yapıyorsunuz" mesajını da verecektir" şeklinde konuştu.