Ak Partili Külünk’ten ’Sistem’ Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye'nin bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıların tek başına suçlusu siyasetçiler ve askerler değil...

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye'nin bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıların tek başına suçlusu siyasetçiler ve askerler değil sistem kaynaklıdır. Mustafa Kemal yaşasaydı sistem değişikliğiyle partili başkanlık sistemine geçerdi; çünkü Mustafa Kemal'in genetiği bunu emrediyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İzmir'de Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonluğu tarafından organize edilen "Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri" isimli konferansta konuştu. Toplantıya; milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuşan Külünk, hain darbe girişimin yunan işgalinden farksız olduğunu söyledi. Külünk, "15 Temmuz'u anlamanın anahtarı İzmir'in işgalindedir. Bu şehir, 15 Temmuz'u anlamanın anahtarıdır. 15 Temmuz'daki kalkışma ile Yunan işgali arasında hiçbir fark yok. Ben biliyorum ki bu şehir Yunan işgalini geldikleri yere gönderen bu şehir 15 Temmuz'u en iyi anlayan şehirdir. 15 Temmuz'un hedefi, bize ait olan Cumhuriyetin intikamını almaktı. Mustafa Kemal, Cumhuriyeti bağımsızlık esaslı kurdu. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti kurarken İstanbul'daki İngiliz işgalcilerin eline tutsak edilmek istenen devleti Anadolu'daki Kuva-i Milliye ruhuyla ayağa kalkarak Ankara'da o devletin bağımsızlığını ilan etti. O günden beri bizden intikam peşindeler. O günden beri bağımsızlığımızı elimizden alma, Türkiye'yi kontrol etme peşindeler. Bize manga muamelesi, sömürge muamelesi yapma peşindeler. Bize şu mesajı vermeye çalıştılar; "Cumhuriyeti kurdunuz, bağımsızlığınızı ilan ettiniz ama sizi ekonomik krizlerle, siyasi krizlerle kontrol altında tutarız. Hiçbiri olmazsa darbelerle kontrol altında tutarız'" diye konuştu.

"Mustafa Kemal yaşasaydı.."

AK Partili Külünk, "Türkiye'nin bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıların tek başına suçlusu siyasetçiler ve askerler değil sistem kaynaklıdır" diyerek, "Türkiye'nin bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıların tek başına suçlusu siyasetçiler ve askerler değil sistem kaynaklıdır. Parlamenter sisteme ve çok partili sisteme geçerken Türkiye millete mi sordu. Mustafa Kemal yaşasaydı sistem değişikliğiyle partili başkanlık sistemine geçerdi; çünkü Mustafa Kemal'in genetiği bunu emrediyor. Mustafa Kemal'i elimizden alanlarda 15 Temmuz'un arkasındakilerdir" şeklinde konuştu.

"Sayın Erdoğan'ın güce ihtiyacı yok ki"

Türkiye'de rejim problemi olmadığını vurgulayan Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsızlık bizim, demokrasi bizim, Atatürk bizim. Ey CHP'li, MHP'li kardeşlerim, vatandaşlarımız; bizim başımıza bir şey gelse başka gidecek yerimiz yok. Birbirimizi sevelim. 15 Temmuz'daki hain örgüt üzerinden Orta Doğu'nun değişecek haritasında Türkiye'nin dışarıda kalmasını istediler. Onların tekrar derdi petrolü kontrol edip dünyadaki adaletsiz egemenliklerini sürdürebilmek. O masa yeniden kurulmuş durumda. Bu masada küresel para baronları çizmek istedikleri haritada Türkiye'yi oyunun dışında bırakmak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte iyi anlayalım. Recep Tayyip Erdoğan kendi mücadelesini vermiyor. Sayın Erdoğan'ın güce ihtiyacı yok ki. Ülkenin her noktasında mutlaka bir eseri var. Derdi ne? Bir Cumhurbaşkanı Merkel'in hayran bıraktığı her kesin hayranlıkla izlediği lider otururdu Beştepe'de. Hanımefendi ile seyahatlere giderdi. Bir cumhurbaşkanı neden "milli seferberlik" der? Küresel ölçekte Türkiye üzerindeki planı görüyor. "Gelin bu sistemi değiştirelim" diyor."

"İzmir hak ettiği yerde değil"

Konferansta İzmir'in hak ettiği yerde olmadığını öne süren Külünk, "Bunu peşin peşin konuşalım. İzmir bugün bulunduğu yerden çok daha öte noktada olmalı. Biz bu denklemde "Nerede olmalıyız?" sorusunun cevabını vermek yerine, siyasetçiye havale edip kendi sorumluluklarımızı kenarda tutmayı seven bir geleneğimiz var ama bu hepimizin meselesi. 160 milyar doları geçkin ihracatımız yetmez. Geleceğimiz noktada birinci etap 500 milyar dolardır. Bu uçuk bir rakam değildir. 1 trilyon dolar ihracatı gerçekleştirecek potansiyele sahibiz. Batının bizim arkamızdan hayretle izlediği güçlü Türkiye yolunda yürüyebiliriz. Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim sevgimiz gariptir. İsteriz ki sevdiğimiz kendimize benzesin. Hayır böyle bir dünya yok. Anadolu topraklarında herkes birbirini olduğu gibi görerek sever. Farklılıklarımızı birbirimize dayatmak yerine Türkiye idealizmin de buluşturduğumuz zaman başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.