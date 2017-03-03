AK Partili Milletvekili Köktaş Priştine'de

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Trans-Avrupa Ağları Politikası ve Bağlantılılık Gündemi adlı Parlamentolar Arası Konferansa katıldı.

Kosova Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 'Trans-Avrupa Ağları Politikası ve Bağlantılılık Gündemi' başlıklı Parlamentolar Arası Konferans Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi. Konferansa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı heyeti olarak İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Başkanlık Görevlisi Ali Yıldız temsil etti.

Konferansta heyet olarak sunum yaptıklarını belirterek konu hakkında bilgi veren Milletvekili Köktaş, "Yapılan çalışma kapsamında Trans-Avrupa Ağları ve Berlin Süreci, Yatırıma elverişli bir ortam oluşturulması için yönetimin iyileştirilmesi, Projelerin finansmanlarında Avrupalı ve Uluslararası paydaşların rolü, Telekomünikasyon ve dijital toplum, Ulaştırma ağları ile enerji ağları başlıklar altında oturumlar düzenlendi. Burada heyet olarak görüşlerimizi sunduk. İnşallah bu da ülkemiz adına olumlu ve güzel sonuçları yansıtacaktır" dedi.