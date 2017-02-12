Ak Partili Milletvekilinin Acı Günü

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in babası Mustafa Erdoğan 81 yaşında vefat etti.

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in babası Mustafa Erdoğan 81 yaşında vefat etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesi'nde tedavi gören Özegen'in babası Mustafa Özegen, yaşamını yitirdi.

Mustafa Özegen'nin cenazesi memleketi Ovacık köyünde kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazında konuşan Erdoğan Özegen, vatandaşlardan helallik istedi. Özegen babasının kendilerine sürekli olarak bir irşat görevlerinin olduğunu söylediğini ifade ederek, "Elinde, bu memleketin yetiştirdiği alimlerin. hocaların teyp kasetleriyle bu köyde girmediği ev yok. Burada bulunan cemaatin büyük bir bölümünün hanelerine misafir oldu. Niğde'nin köy ve kasabalarında da yaklaşık 50 yıldır bir hatırası var. Dili biraz dokunaklıydı, kırmış olduğu komşularımız, hemşerilerimiz varsa lütfen haklarını helal etsinler." dedi.

Babasının bir gayesi olduğunu ve kendisinin de buna defalarca şahit olduğunu belirten Özegen, "Ben 1999 yılında belediye başkanı adayı olduğumda babam bana hakkını helal etmediğini söyledi. Sebebini sorduğumda biz bu davayı makam için yapamdık, Allah rızası için yaptık. "Sen benim evladım olarak bunu bir makama tevhil edemezsin dedi'. Bir büyüğümüz telefonla arayıp, rızasını aldı ve helalliğiyle bizde kabul ettik. Bayramda buraya geldiğimde kendisini hastaneye gitmeye ikna edememiştim. Hasta olarak götürdüm, bugünde naaşını getirdik. Nasip böyleymiş. Tekrar babam adına herkesten helallik istiyorum, haklarınızı helal edin." ifadelerinin kullandı. Cenaze törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun karacan, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, İl protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.