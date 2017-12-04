Ak Partili Milletvekilleri Tuskon Davasını Yakından Takip Etti

FETÖ'ye finansman sağladıkları iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ünlü baklavacı...

FETÖ'ye finansman sağladıkları iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu TUSKON ve üye şirketleri ile ünlü iş adamlarının yargılandığı davayı AK Partili Milletvekilleri yakından takip etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik devam eden dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Aralarında tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu davayı AK Parti Milletvekili Şirin Ünal ve Hurşit Yıldırım da yakından takip etti. Davaya ara verilmesiyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla ve gazilerle buluşan milletvekilleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Mahkeme heyetine büyük görev ve yük düşüyor"

AK Parti milletvekili Şirin Ünal duruşmaya verilen arada yaptığı açıklamada,"Bugünkü duruşmada TUSKON ana davasında bir tutuklu sanığın ifadesini izledik. Tabi ki tüm FETÖ'cüler gibi o da her şeyi baştan sona reddetti. Burada mahkeme heyetine büyük görev ve yük düşüyor. Yargılamaların sonunda kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu Türk adaleti karar verecek diye düşünüyoruz. Ülkemiz gerçekten zor bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle ülkemizi işgal etmek istediler. Bunun arkasında benim kişisel değerlendirmeme göre Siyonist gruplar var" dedi.

"Reza Zarrab üzerinden ülkemiz ve milletinin gırtlağını sıkmaya çalışıyorlar"

Ünal konuşmasının devamında," İşte bu Reza Zarrab üzerinden ülkemiz ve milletinin gırtlağını sıkmaya çalışıyorlar. Biz her halükarda seçilmiş hükümetin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yanında kanımızın son damlasına kadar duracağız. İnşallah. Burada bir sıkıntımız yok. Bu FETÖ artıklarını Siyonist uşaklarına, Amerikan uşaklarına bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz milletvekilleri olarak şehit ve yakınlarına minnet borçluyuz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım ise,"Buradaki davaları takip ediyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Biz milletvekilleri olarak şehit ve yakınlarına minnet borçluyuz. Onlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini değil aynı zamanda seçilmiş olan parlamenterlerin de siyasi idarenin devamı için de canlarını feda ettiler. Bir kahramanlık gösterdiler.Onları asla unutmayacağız. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" dedi.

"Hiçbir şer güç bizi teslim alamayacak"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Bizim bin yıllık bir tarihimiz var. Kadim tarihimizden gelen kültürümüzle buradan gelen medeniyetimizle, buradan gelen aklımızla Allah'ın izniyle hiçbir şer güç bizi teslim alamayacak. Hiçbir pazarlıklarını kabul etmeyeceğiz. Biz artık güçlü bir devletiz. Kendi kararını kendi veren bir milletiz. Milletimizden aldığımız güçle ne gerekiyorsa onu yapacağız ve yapıyoruz. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Sonuna kadar da yanında olacağız. Türkiye ne kadar kuşatılmaya çalışılsa da çalışılsın. Gereken cevabı hem milletimizden hem de bizden en iyi şekilde alacağını ifade ediyor buraya gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.