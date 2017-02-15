Ak Partili Özdağ 14 Yılda Yapılan Yatırımları Açıkladı

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarları döneminde DSİ kanalıyla Manisa'ya 14 yılda toplam 1 Milyar 57 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını...

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarları döneminde DSİ kanalıyla Manisa'ya 14 yılda toplam 1 Milyar 57 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti döneminde Manisa'da yapılan yatırımları açıkladı. 14 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Manisa'ya toplam 1 milyar 57 milyon TL yatırım yapıldığını ifade eden Özdağ, Kula ilçesine menba kalitesinde yıllık 2 milyon metreküp içme suyunu sağlayarak ilçenin içme suyu problemini kökten çözdüklerini belirterek, "Kula ilçemizdeki içmesuyu tesisini işletmeye sokarak arıtma tesisinde günlük 5 bin 700 metreküp içme ve kullanma suyu arıtılmasını sağladık. Böylece ilçeye yıllık 2,08 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Bu tesisimiz haricinde 2 adet proje ve planlama safhasında içme suyu tesisi bulunmakta olup Gürdük Barajı Arıtma Tesisinde günlük 25 bin metreküp içme ve kullanma suyu arıtılacak ve 112 bin kişiye içme suyu temin edilecektir. Planlama hazırlaması devam etmektedir. Gürdük Barajı İçme Suyu İletim Hattının yaklaşık 69 kilometre isale hattı yapılarak, Gürdük Barajı'ndan yıllık 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecektir, bu barajın planlama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Tarım, toprak ve suya önem verdiklerini kaydeden Özdağ, gerçekleştirdikleri yatırımlarla Manisa'yı göller bölgesi yapacaklarını söyledi. Şu ana kadar tamamlanan içme suyu tesisi, göletler, baraj çalışmaları hakkında bilgi veren Özdağ, Manisa'da 13 adet işletme safhasında baraj olduğunu belirterek, "Bu barajlar arasında Alaşehir-Kavaklıdere Barajının temelden yüksekliği 36 metredir. 2,8 milyon metreküp su hazneli baraj, 5 bin 270 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2014 yılında tamamlanmıştır. Alaşehir-Kemaliye Barajının temelden yüksekliği 34,3 metredir. 650 bin metreküp su hazneli baraj, 810 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2015 yılında tamamlanmıştır. Gölmarmara-Gördes Barajı'nın temelden yüksekliği 82,9 metredir. 453,38 milyon metreküp su hazneli baraj 2012 yılında tamamlanmıştır. Gördes-Doğanpınar Barajının temelden yüksekliği 33 metredir. 1,68 milyon su hazneli baraj, 4 Bin 230 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2013 yılında tamamlanmıştır. Gördes-Güneşli Barajının temelden yüksekliği 42,7 metredir. 8,2 milyon metreküp su hazneli baraj 2014 yılında tamamlanmıştır. Kırkağaç-Çaltıcak Barajının temelden yüksekliği 31,4 metredir. 900 bin metreküp su hazneli baraj, bin 300 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2013 yılında tamamlanmıştır"

Kula'nın su probleminin kalmadığını ve ilçeye bu alanda büyük yatırımlar yapıldığını sözlerine Özdağ, "Kula-Bebekli Barajının temelden yüksekliği 31 metredir. 900 bin milyon metreküp su hazneli baraj, bin 660 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2013 yılında tamamlanmıştır. Kula-Çelengöz Barajının temelden yüksekliği 30 metredir. 1,83 milyon metreküp su hazneli baraj, 4 bin 30 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2014 yılında tamamlanmıştır. Kula-Eroğlu Barajının temelden yüksekliği 31 metredir. 690 bin metreküp su hazneli baraj, bin 110 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2016 yılında tamamlanmıştır. Kula-Yurtbaşı Barajının temelden yüksekliği 34 metredir. 1,82 milyon metreküp su hazneli baraj 3 bin 460 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2015 yılında tamamlanmıştır. Manisa Merkez-Bağyolu Barajının temelden yüksekliği 31 metredir. 5,51 milyon metreküp su hazneli baraj, 3 bin 410 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2015 yılında tamamlanmıştır. Saruhanlı-Gevenlik Barajının temelden yüksekliği 34 metredir. 1,78 milyon metreküp su hazneli baraj, 2 bin 270 dekar zirai araziyi sulamaktadır. 2015 yılında tamamlanmıştır. Selendi-Ayanlar Barajının temelden yüksekliği 41.7 metredir. 4,95 milyon metreküp su hazneli baraj, 9 bin 100 dekar zirai araziyi sulayacaktır. 2014 yılında tamamlanmıştır. Bu barajlar dışında Manisa ilimizde ayrıca 22 adet inşaat safhasında baraj mevcut olup bu barajlarla ilgili inşa çalışmaları devam etmektedir. Yıllardır yapılamaz gözüyle bakılan ilk inşasına başladığımız dönemde "işin altından kalkamazsınız" dedikleri yaklaşık 23 milyon metreküp su hazneli Ahmetli Kelebek Barajının inşa çalışması devam etmekte olup şu an itibariyle inşasının yüzde 47'si tamamlanmıştır. Bu baraj 2018 yılında tamamlanacak. Selendi ve Sarma barajları 2019 yılının sonuna doğru, Gürdük barajı ise yine Kelebek barajı gibi 2018 yılında tamamlanarak hizmete açılacak" diye konuştu.

Gördes Barajındaki su sızıntısına neden olan yerlerin onarıldığını ve baraja tekrar su tutulmaya başlandığını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Baraja su dolumu iki ay içerisinde tamamlanacak. Tamamlanması ardından hizmete açılacak. Bölgenin yanı sıra İzmir'in de su ihtiyacını karşılayacak" dedi.