Ak Partili Özdağ Engelli Çocuğun Yüzünü Güldürdü

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Selendi ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki engelli çocuğa akülü araç ve görme engelli vatandaşlara...

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Selendi ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki engelli çocuğa akülü araç ve görme engelli vatandaşlara da baston hediye etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Selendi ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililerle bir süre sohbet eden Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği referandumundan Selendi'nden yüzde 60 "Evet" oyu beklediğini belirten Özdağ, Manisa'daki yatırımları anlattı. Manisa'nın 2 ilçesinde daha yüksek okul çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Özdağ, "2 ilçemize hastane yapacağız. Spor tesisi olmayan ilçemiz kalmadı. Selendi baraj çalışmalarımız devam ediyor. Proje ihalesini yaptık. Selendi'ye söz vermiştik. Cirit sahası yapacağız. Spor Toto Teşkilat Başkanımızla görüştük. Ancak Büyükşehir cirit sahası yapılacak olan alanı imar planından geçirmiyor" dedi.

Özdağ konuşmasının ardından 9 yaşındaki engelli Erdem Karakoç'a Kolin firmasının katkılarıyla akülü araç hediye etti. AK Partili Özdağ ayrıca Selendi'de 10 mahalle takımına forma ve görme engelli vatandaşlara 5 adet beyaz baston hediye etti.