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Ak Parti’li Öz’den Kktc’deki Türkiye Vatandaşları İçin Referandum Uyarısı

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Ak Parti’li Öz’den Kktc’deki Türkiye Vatandaşları İçin Referandum Uyarısı
AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, KKTC'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının...

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, KKTC'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 26 Şubat'a kadar T.C Lefkoşa Büyükelçiliğine giderek kayıt yaptırmaları halinde 16 Nisan'daki referandumu için KKTC'de oy kullanabileceklerini belirtti.

KKTC'de çeşitli temaslarda bulunan Öz, Türk Ajansı Kıbrıs'ı (TAK) ziyaret ederek Müdür Doç. Dr. Neriman Saygılı ile görüştü. Yurt dışı seçmen kayıtlarıyla ilgili açıklama yapan Öz'e ziyarette AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Avukat Zeynep Gülyılmaz, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolu Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik ve AK Parti Kıbrıs Temsilcisi Mehmet Demirci eşlik etti.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak adada olduklarını anlatan Öz, 16 Nisan'da Türkiye'de yapılacak Anayasa Referandumu'na katılımın yüksek olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Öz, adada 100 binin üstünde seçmen, ayrıca 50 bin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. AK Parti olarak gençlere önem verdiklerini, bu bağlamda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek seçmen kayıtlarıyla ilgili bilgi verdiklerini anlatan Öz, adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden seçmen kayıtlarını kontrol etmeye çağırdı. Öz, KKTC'de oy kullanmak isteyen vatandaşların 26 Şubat'a kadar Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne nüfus cüzdanlarıyla giderek kayıt yaptırabileceklerini ifade etti.

Referandumda ülke ve coğrafya için en doğru sonucun "evet" oyu çıkması olduğuna inandığını kaydeden Öz, "daha sonra keşke dememek için" vatandaşları bir an önce kayıt yaptırmaya çağırdı.

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ise, böyle bir bilgilendirmeyi en sağlıklı şekilde yapmanın TAK'ın görevi olduğunu dile getirerek, referandumun hayırlı olmasını diledi.

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