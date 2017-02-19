Ak Parti’li Şahin Tin’den Ahilik Fonu Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sanayi bölgesini ziyaret ederek; esnaf, sanayici ve çalışanlarla sohbet edip gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sanayi bölgesini ziyaret ederek; esnaf, sanayici ve çalışanlarla sohbet edip gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sanayi bölgesindeki esnaflarla bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anayasa değişikliği ve ekonomide yaşanan gelişmelere dönük değerlendirmelerde bulundu. Burada esnaflarla sohbet eden Tin, Türkiye'nin özellikle son dönemde ağır ve zorlu bir kavşaktan geçtiğini kaydetti. Türkiye'ye sadece terör örgütleri üzerinden saldırı yapılmadığına dikkat çeken Tin, Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik bunalımın içine çekilmek istendiğini de ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik bir durgunluğun yaşandığını ifade eden Tin, ekonomik gelişmelere yönelik tüm tedbirlerin hükümet olarak uygulandığını kaydetti. Esnaflara yönelik verilecek ahilik fonunda belli bir aşamaya gelindiğini belirten Tin, "Türkiye kalıpların arasına sıkışmış bir ülke olmaktan çıkmıştır. Esnaf ve sanayicilerimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak için kalıcı tedbirler alıyoruz. KOBİ'lere 30 ile 50 bin lira arasında bir yıl ödemesiz, faizsiz 3 yıl vadeli kredi verilmesine dönük karar alındı. Müracaat eden ve şartları taşıyan küçük esnaf ve sanatkar bu imkandan faydalanabilecekler. Bilindiği gibi 2017 yılının ilk 3 ayının sigorta primlerinin, yılın son 3 ayına ertelenmesi ile belediyelerden yapılan kesintilerin yapılmaması yürürlüğe girdi. Esnaflarımız için yeni bir güç sağlayacak adım olan ahilik fonu uygulamasının çalışmalarında belli bir noktaya ulaşıldı. Kısa sürede mecliste yapılacak olan görüşmelerin ardından yasalaşarak uygulamaya konulacak. Ar-Ge desteklerinin önü yasal düzenlemeyle açılmış oldu" diye konuştu.