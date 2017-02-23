Ak Parti’li Şamil Tayyar: “Birçok İlde Fetö Borsası Kuruldu”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, birçok ilde FETÖ borsası kurulduğunu iddia etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, birçok ilde FETÖ borsası kurulduğunu iddia etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon programında yaptığı konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok ilde FETÖ borsası kurulduğunu iddia etti. Yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin yargılama sürecinde özellikle kamu kurumlarında çalışan birçok kişiye haksızlık yapıldığını belirten Tayyar, kritik isimleri kurtarmak için ise bazı avukatlarla anlaşma sağlandığını ileri sürdü. Tayyar, bazı FETÖ'cü iş adamlarının serbest bırakıldığını belirterek, "FETÖ soruşturmalarında neden şüpheli iş adamları tahliye edilirken hemşireler işlerinden ihraç ediliyor. 7 aylık hamile bir kadın tutuklanırken bazı FETÖ'cü iş adamları ise tahliye ediliyor. Birçok ilde FETÖ borsası kuruldu. FETÖ davalarına bakan bütün avukatların para trafiği takip edilsin, inanılmaz işler dönüyor. Yoğun bir para hareketliliği var. Bu da öyle küçümsenecek miktarda bir para değil" dedi.

Mahkemelerde FETÖ borsası kurulduğunu iddia eden Şamil Tayyar, bunun da ortaya çıkarılıp üzerine gidileceğini söyledi. Tayyar, varlıklı bazı iş adamlarının FETÖ için kritik olan isimleri cezaevinden kurtarmak için yargı mensuplarını satın aldığını ileri sürdü.