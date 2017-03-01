Ak Parti’li Savaş’tan Tarımsal Destek Ve Esnafa Kredi Müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacak tarımsal destekler ve KOSGEB kredileri konusunda bilgilendirme...

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacak tarımsal destekler ve KOSGEB kredileri konusunda bilgilendirme yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bugün AK Parti Grup konuşmasında yaptığı açıklamayla KOSGEB aracılığı ile küçük ve orta ölçekli başvuran 460 bin 167 işletmeye gerekli şartları sağlamaları halinde 3 yıl vadeli faizsiz kredi verilecektir. Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna göre 20 ila 50 bin TL arasında değişecektir. Verilen kredinin İlk yıl ödemesi yapılmayacak, geri kalan iki yılda da faiz olmayacak. Alınan para eşit taksitlerle ödenecek. Bu bağlamda Küçük İşletmelere yaklaşık 11 milyar TL nakit kaynak sağlanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydınlı çiftçilere yönelik tarımsal desteklerden söz eden Savaş, "Aydın ilimizde tarımsal desteklemeler kapsamında 03 Mart 2017 Cuma gününden itibaren 50 bin 393 çiftçimize 28 milyon 292 bin 339 TL mazot ve gübre desteği ödemelerine başlanacaktır. Destek ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler 10 Mart 2017 tarihine kadar devam edecektir. Desteklemelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını ve bol bereketli bir yıl daha geçmesini dilerim" diye konuştu.