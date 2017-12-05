Ak Parti’li Tin, Taşeron Konusundaki Ayrıntıları Paylaştı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında açıkladığı ve yaklaşık 900 bin çalışanı...

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında açıkladığı ve yaklaşık 900 bin çalışanı ilgilendiren taşeronların kadroya alınmasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. AK Parti hükümetleri olarak çalışanların haklarını korumak adına her türlü düzenlemeyi hayata geçirmenin gayretinde olduklarını ifade eden Milletvekili Tin, yaklaşık 37 yıldır gündemde olan bir sorunun halledildiğini ifade etti.

AK Parti hükümetleri olarak ilk günden beri taşeron işçilerin şartlarını hızla iyileştirdiklerini belirten Tin, "Taşeron olarak çalışan işçilerimizin yıllık izin kullanmalarını, ücretlerinin tam ve zamanında almalarını, toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarını sağladık. Bugün Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde doğrultusunda attığımız adımları daha da öteye taşıyarak yapılacak yasal düzenleme ile Merkezi yönetimde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alınmasını sağlıyoruz. Yani, kamuda, taşeron olarak çalışan yaklaşık 450 bin işçi kardeşimiz sürekli kadroya geçmiş olacak. Bugün itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacaklar. Taşerondan kadroya geçiş esnasında yaş sınırı olmayacak, eğitim şartı aranmayacak, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bu dönemde doğum-hastalık izninde olanlar, ya da askerde olanlar da bu kapsamın içinde olacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci müjde ile mevsimlik çalışan geçici işçilerle ilgili de bir düzenlemenin yapılacağını ifade eden Milletvekili Tin, "Yapılacak olan yasal düzenleme ile mevsimlik çalışan geçici işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatılmasını sağlamış oluyoruz. Son olarak 4/c kapsamında çalışan kardeşlerimizi, 4/b kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/c kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da köklü bir çözüm üretmiş oluyoruz" diye konuştu.