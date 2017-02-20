  • BIST 88.588
  • Altın 144,227
  • Dolar 3,6226
  • Euro 3,8487
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret

» »
Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret
CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı makamında konuk etti.

Başkan Kılıç, belediyenin hizmetleriyle ilgili olarak bilgiler aktardığı Milletvekili Mustafa Ilıcalı'yı da şaşırttı. Milletvekili Ilıcalı, "Çat ilçesine verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Arif Hikmet Kılıç Beyi tebrik ediyorum" dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, beraberindeki partililerle Çat Belediyesi'ni de ziyaret etti. Referandum öncesi çalışmalar kapsamında ilçede temaslarda bulunan Ilıcalı, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı da ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Çat Belediyesi'nin hizmetlerine ilişkin olarak Başkan Kılıç'ın sunumunu dinleyen Ilıcalı, daha sonra belediyenin yeni hizmet binasını gezdi, Kadın Dinlenme Evi'nde incelemelerde bulundu. Çat Belediyesi'nin hizmetlerine tam puan veren AK Partili Milletvekili Ilıcalı, "Önemli olan halka hizmet edebilmektir, halkın beklentilerine karşılık verebilmektir. Bu manada Çat Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çat'ta güzel işlek yapmış, ilçeye güzellikler katmış" diyerek, Çat ilçesi için kendisinin de elinden geleni yapacağını ifade etti.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ise, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Farklı siyasi kulvarlarda olabiliriz ama hepimiz bu memleketin evladıyız. Bizim için önemli olan bu memlekete ve bu yörenin insanına hizmet edebilmektir. Bu manada üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Milletvekilimizin ilçemize gösterdiği yakınlığa da ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, konuklarına Çat'a özel çiçek balından hediye ederken, Milletvekili Mustafa Ilıcalı da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret

Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret

Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salihli’de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Ağrı Kardeşlik Ve Dayanışma Platformundan ‘Evet’20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Ceylan’dan Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’ne Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Ünye Belediyesi 40 Milyon Liralık Borçtan Kurtuluyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • “Keloğlan Ses Arıyor” Adlı Çocuk Oyunu Bozüyük’te Sahnelenecek20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Beyanname Süresi 28 Şubat’ta Sona Eriyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı Başarısını Sürdürüyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Başarılarını Başkan Alıcık İle Paylaştılar20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Analig Tekvando Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi20 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti