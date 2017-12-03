Ak Parti’li Yazıcı: "Türkiye’yi Bölmeye Kalkışanların Elini Kırarız"

AK Parti Serdivan 4. Olağan İlçe Kongresine katılan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ana muhalefetin...

AK Parti Serdivan 4. Olağan İlçe Kongresine katılan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ana muhalefetin genel başkanı benim adım Kemal diyor, eksik söylüyor. Bundan sonra benim önerim Sayın Kılıçdaroğlu'na, illa benim adım Kemal diyecekse başına bir sıfat ekleyecek o da şu; benim adım müfteri Kemal'dir diyecek" dedi.

Serdivan 4. Olağan İlçe Kongresi, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gerçekleşen kongreye, başta AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve davetliler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, 2009-2017 yılı AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatının yapmış olduğu hizmetleri gösteren slayt gösterimi ve açılış konuşmaları ile başladı.

"Türkiye'yi bölmeye kalkışanların elini kırarız"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu söyleyerek, "AK Parti partilerden bir parti değil. Farklı bir parti. Türkiye'de 80'in üzerinde parti var. Ama AK Parti hepsinden farklı, durduğu yer var, yürüyüşü var, siyaset tarzı var, millete bakışı var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bayrağı olmayan bir kişi var mı? O halde bu topraklarda paçavra eline alıp bayrak diye sallamaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu bayrak hepimizin, bu ay yıldızlı bayrak hepimizin. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin 780 bin kilometre kare vatan toprağının her zerresinde eşit pay ve hakkı var. Bunu bölmeye kalkışanların elini kırarız, kırmızı çizgimiz. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti" diye konuştu.

"Bizim omurgamız teşkilatlarımızdır"

Yazıcı, AK Parti'yi tanımlayan bir kimliğin olduğunu belirterek, "Biz kimliği olan bir partiyiz. Kimliksiz değiliz. Kimliğimiz var bizim, bizi tanımlayan, AK Parti'yi tanımlayan bir kimliğimiz var. Ne bu kimliğimiz bizim derseniz, biz muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Ve ayrıca bizim omurgamız var, canlılar gibi. İşte bizim omurgamız teşkilatlarımızdır. AK Parti gerçekten yürüyüşünü daha güçlü hale getirmek, bütün alanlarda daha işlevsel faaliyetleri sergileyebilmek için omurgasının güçlü olmasını her şeyin önünde tutar" şeklinde konuştu.

"Ana muhalefetin lideri benim adım Kemal diyor eksik söylüyor"

Yazıcı, "Bizim boş hiçbir zamanımız yok. Biz terleyen kadroyuz, kim terler iş yapan terler, çalışan terler. Şimdi kalkmış muhalefet partisi, bunların Türkiye için bir proje ürettikleri, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak bir öneri ortaya koyduklarını bileniniz hatırlayanınız var mı? Siyaset proje üretmektir, vizyon ortaya koymaktır. Şimdide Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuş bir ana muhalefet var böyle bir şey olamaz. Birisi bir yerde senaryoyu tüm araç ve gereçleri hazırlayarak Türkiye'de gerçekleştiremediklerini tekrar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ana muhalefet partisi de onlarla paralel bir şekilde grup toplantısında aklına ne gelirse, kontrolsüz bir şekilde söylüyor. Hani bazen diyor ya ana muhalefetin Genel Başkanı bir şeyler söylüyor söylüyor sonucunda da onları perçinlemek için benim adım Kemal diyor, eksik söylüyor. Bundan sonra benim önerim Sayın Kılıçdaroğlu'na, illa benim adım Kemal diyecekse başına bir sıfat ekleyecek o da şu; benim adım müfteri Kemal'dir diyecek" ifadelerini kullandı.

Kongre hediye takdimi ile sona erdi.