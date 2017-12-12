Ak Partili Yılmaz: “Kişi Başına Düşen Milli Gelir 15 Senede Yüzde 25 Arttı”

BİNGÖL (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002 yılında yüzde 37 olan kişi başına düşen milli gelirin 15 yıl içerisinde yüzde...

BİNGÖL (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002 yılında yüzde 37 olan kişi başına düşen milli gelirin 15 yıl içerisinde yüzde 25 artarak yüzde 62'ye yükseldiğini söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl İl Özel idaresi, Bingöl Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla hayata geçirilen İŞGEM faaliyete girdi. 36 ay içerisinde tamamlanarak 5 milyon euroya mal olan İŞGEM'de 220 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Merkez düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'nın ve Türkiye'nin birbirine katacağı birçok kazanımın olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın da Türkiye'ye katacağı çok şey var. Karşılıklı kazan kazan ilişkisi olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye esas olarak Avrupa'nın bir parçası olan bir ülke. Bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa Birliğine tam üyeliktir. Hükümetimiz bu konuda da üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Bir taraftan Gümrük Birliğini güncelliyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın önündeki vize engelini kaldırıyor. Yine mülteci ve diğer meselelerde olsun iş birliğini geliştiriyor. Pozitif olumlu bir gündemle bu ilişkileri geliştirmek durumundayız" dedi.

Türkiye'nin 15 yıl içinde Avrupa ile olan farkı ciddi manada kapattığını aktaran Yılmaz, "AK Parti hükümetleri döneminde Avrupa ile olan aramızdaki farkı oldukça kapattık. 2002 yılında Avrupa'da kişi başına düşen milli gelir 100 liraysa, Türkiye'de bu 37 liraydı. Bugün geldiğimiz noktada bu oranı yüzde 62'ye çıkarmış durumdayız. 15 yıl gibi bir zaman diliminde 37'den 62'ye yükselmiş durumundayız. Bu 25 puanlık bir iyileşme demektir. Türkiye artık Avrupa ile arasındaki farkı kapatmış durumda" diye konuştu.

İŞGEM projesi ile 220 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Yılmaz, "Bu proje 5 milyon euroya mal oldu. Yüzde 85 AB, yüzde 15 Türkiye katkısıyla yapılmış bir projedir. 220 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Projemiz 36 ay gibi bir sürede tamamlandı. Çeşitli büyüklüklerde 22 adet atölye, soğuk hava depoları ve yönetim binaları mevcut. Bu sadece fiziki bir yatırım değil. Bunun teknik yardım boyutu da var. Bir taraftan da rehberlik yapılacak" şeklinde konuştu.

Bölgeye yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini belirten Bingöl Valisi Ali Mantı ise, "Güzel şeyler oluyor. Bingöl'de iyi niyetli, güvene dayalı, birbirimizi severek, sayarak güzel şeyler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Bunun arkasından farklı başka projeler de gelecek. Ülkemizi, Bingöl'ü tanıtacak güzel programlar oldu. Her temas iz bırakır. Her görsellik insanların yeni duygularını ortaya çıkarır. Belki batıda biraz farklı görünüyor ama daha güzel, daha iyi şeyleri ön plana çıkarabilmek için böyle yatırımlarımızın devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vali Mantı'nın yanı sıra, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.