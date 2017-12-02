AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası ödül törenine katıldı. Başkan Öztürk, "Satranç kulübünün katkılarıyla ve destekleriyle düzenlenen satranç turnuvası ödül törenine AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile katıldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Ak Partililer Ödül Törenine Katıldı
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik...
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