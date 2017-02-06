Ak Parti’yi İşgal Eden Askerlerin İlk Duruşması Sona Erdi

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden askerlerin yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden askerlerin yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Duruşmada savunma yapan askerlerin hepsi darbe girişiminden habersiz olduklarını ve toplumsal bir olaya müdahale etmek için AK Parti binasına girme emri aldıklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden askerlerin yargılandığı davanın ilk duruşması bu sabah başlamıştı. İddianamede adı geçen 14'ü tutuklu, 74 sanığın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okunmuştu. Kimlik tespiti sırasında tutuksuz askerlerden 20'sinin duruşmaya katılmadığı tespit edildi. İddianamenin özetinin okunmasının ardından öğle arası verildi. Öğle arasından sonra sanıkların savunmalarına geçildi. Akşam saatlerine kadar süren ilk duruşmada, Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal, Uzman Çavuş İbrahim Tıraş, Uzman Çavuş Şahin Kurt, Uzman Çavuş Reşat Ardıl ve Uzman Çavuş Feyyaz Yörük'ün savunmalarını yapmalarının ardından duruşma bugünlük sona erdi. Savunmalarını yapan 5 asker de emir komuta zincirinde hareket ettiklerini söyledi. Bazı sanıklar durumun kendilerine Metris Kışlasından AK Parti binasına tatbikat olarak aktarıldığını ifade ederken, bir kısmı ise terör olayına müdahale etmek için oraya geldikleri şeklinde kendilerine bilgi verildiğini iddia etti.

Sanıklarının savunmalarının alınmasına yarın sabah devam edilecek.