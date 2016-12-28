Akademik Genel Kurul Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde 2016 yılının son Akademik Genel Kurulu, Rektör Prof.

Sakarya Üniversitesi'nde 2016 yılının son Akademik Genel Kurulu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın başkanlığında toplandı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Rektör Elmas'ın yanı sıra rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm ve program başkanları ile tüm öğretim üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıya geçildi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra çok farklı bir atmosfere girdiğini belirterek, "Bu atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Hala gerek terör olaylarında, gerekse sınır ötesinde yapılan operasyonlarda şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyoruz. Ülkemizin güvenliği için zor koşullarda canını ortaya koyan kahraman güvenlik kuvvetlerimize de hedeflerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Üniversiteler olarak bu kritik dönemde ülkenin sorunlarına daha fazla odaklanmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Elmas, "15 Temmuz'un ardından devlet tarafından terör örgütlerine karşı bir takım kararlar alındı. Sakarya Üniversitesi olarak bu konuda 11 kişilik bir değerlendirme ekibi oluşturduk. Bu kapsamda 200'e yakın kişi hakkında ayrıntılı olarak inceleme başlatıldı. 84 kişi ihraç edildi. Diğerleri ilgili ayrıntılı inceleme devam ediyor" diye konuştu. Sürecin hala devam ettiğini belirten Prof. Dr. Elmas, "Sadece 17-25 Aralık'tan sonra değil, 6 yıllık görev süremiz boyunca kurumumuza aldığımız personel konusunda özel bir hassasiyet gösterdik. Bu konuda üniversitemizin psikolojisini ve genel atmosferini sarsacak bir durum olmadı" ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi'nde bulunan tüm programların akreditasyonu hedeflerinin devam ettiğini dile getiren Rektör Elmas, şu anda 70'e yakın programdan 49'unun akreditasyonunun gerçekleştiğini, İşletme, Eğitim ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin akreditasyon süreçlerinin ise devam ettiğini söyledi. Akreditasyonun eğitim-öğretimin kalitesini belirleyen ve sonuç odaklı bir süreç olduğunu kaydeden Elmas, "Şu anda Türkiye'de en çok akredite olmuş programa sahip üniversiteyiz. Programlarımızın akreditasyonu ile ilgili bilgi ÖSYM'de ve kılavuzunda da görünüyor. Öğrencilerimize kazandırdığımız bilgi ve becerilerin ölçülmesi konusunda da önemli projeler yapıyoruz. Dünya artık akreditasyon konusunda eğitim-öğretimin verilme biçimi ile öğrenme yöntemleri ve öğrenmenin geldiği nokta üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Öğretim üyelerinin de değerlendirmeden geçmesi için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Elmas, "Disiplinlerarası lisansüstü programlarımız açılmaya devam ediyor. Uluslararası ortak programlarımız var. Yabancı öğrenci sayısı hedefimizi 2018 yılı için 5 bin olarak belirlemiştik. Şu anda 3 bin 800 yabancı öğrencimiz var. Hedefimizi tutturacağız. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması nedeniyle öğrenci-öğretim üyesi oranımız biraz fazla. Avrupa Kalite Ödülü 2018 yılı hedeflerimiz arasındaydı, ancak geçen yıl aldık. Kişi başı yayın sayısı hedeflimiz olan 0,8 rakamına bu yıl sonu itibariyle ulaşmış olacağız. 2014 yılında bu rakam 0,5 idi. Burada yapılan teşvikler ve uygulamaların da büyük önemi var. İndeksli yayın sayısında da hedefimize yaklaşırız diye düşünüyorum. Türkiye sıralamasında 2011'de 70. sıralardaydık. Üniversite sayısı yüzde 50 artmasına rağmen şu anda 30'lara geldik. 20'lere gelmeyi hedefliyoruz. Girişimcilik endeksi sıralamasında 3 sene önce yoktuk. Şu anda 24'deyiz. 15'inci sırayı hedefliyoruz. Bu konuda gayret gösteren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tüm dünyada araştırma merkezlerinde artık neler yapıldığının sorgulandığını ifade eden Elmas, Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurdukları araştırma merkezlerinin de sonuç odaklı çalışmalarını istediklerini söyledi. Konuşmanın ardından ise ödül törenine geçildi. Ödül alan akademisyenlere 2016 Eğitim Alanında Mükemmellik Ödülleri ve 2016 yılı içerisinde TÜBİTAK projesi onaylananlara belgeleri takdim edildi. Toplantıda son olarak emekli olan akademisyenlere, bu güne kadar yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla belgeleri takdim edildi.