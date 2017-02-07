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Akademik Komiserlerin Sözde Karabük ‘İmam’ı Gözaltına Alındı

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Akademik Komiserlerin Sözde Karabük ‘İmam’ı Gözaltına Alındı
Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında...

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Eski, Emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir süre önce Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Hakan Eski'yi Kastamonu'da gözaltına aldı.

Karabük'e getirilen Eski, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette görevli akademi mezunu komiserlerin sözde Karabük "imamı" olduğu öne sürülen Eski'nin, Karabük Özel İdare Genel Sekreterliği yaptığı dönemde gerçekleşen birçok ihalenin örgütle ilişkili firmalara verildiği ve bu yönde de geniş çaplı bir soruşturmanın ise başladığı öğrenildi.

Akademik Komiserlerin Sözde Karabük ‘İmam’ı Gözaltına Alındı

Akademik Komiserlerin Sözde Karabük ‘İmam’ı Gözaltına Alındı

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