Akar’dan Diyarbakır Halkına Teşekkür

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlara...

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Diyarbakır halkı iradesine ve demokrasiye sahip çıktı. Milletimiz, Demokrasi Nöbetinde destan yazdı. Ülkemize sahip çıkacağız, demokrasimize sahip çıkacağız. Diyarbakır da iki gün boyunca demokrasiye sahip çıkmak adına her akşam bu meydanı dolduran binlerce hemşerime teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın bu darbe teşebbüsünde gösterdikleri özveri ve cesaret meydanlara da yansımış bulunuyor" dedi.