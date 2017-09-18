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Akar’dan Yeni Eğitim Yılı Açıklaması

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Akar’dan Yeni Eğitim Yılı Açıklaması
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, eğitimin kendileri için vazgeçilmezlerin başında yer aldığını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, eğitimin kendileri için vazgeçilmezlerin başında yer aldığını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geleceğin şekillenmesinde ortak noktada buluşulan yeni bir eğitim öğretim yılına daha girdiklerini belirten Akar, ülkenin gelişimine en büyük katkıyı sunan eğitimin kendileri için vazgeçilmezlerin başında yer aldığını kaydetti. Akar, "Eğitime her zamankinden daha fazla önem verip bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Uzun bir tatil döneminin ardından çocuklarımızın tekrar okula başlamalarının heyecanını ortaklaşa yaşıyoruz. Öncelikle çocuklar tatil rehavetini bir an önce üstlerinden atmalılar. Derslerine odaklanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. AK Parti ile günden güne gelişerek dünya ülkelerine karşı sürekli fark atan ülkemizin fen, fizik, kimya, teknolojide, gelişmişlik seviyelerini hızla tırmanarak imrenecek bir hale geldi. Bunda başarılı öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu başarılı öğrencilerin katkıları azımsanmayacak kadar çoktur. Bu konuda ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Eğitim boyunca öğrencilerin durumlarını gözetip, zaman zaman değişen başarı performanslarını kontrol etmeleri gerekir. Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım" dedi.

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